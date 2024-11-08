10月新生兒數創今年新高 總人口數持續負成長

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（中央社記者郭建伸台北8日電）內政部最新統計，今年10月底人口數為2340萬2804人，較9月減少1334人。10月出生數為1萬2070人，較9月增加278人，為今年單月最高，但與去年同期比較，則減少998人。

內政部今天公布2024年10月戶口統計資料，人口數為2340萬2804人，與去年同期比較減少9054人，平均每天減少24.74人，與9月比較則減少1334人，這是今年連續10個月人口負成長。

新生兒部分，10月出生數為1萬2070人，約每3.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之6.09，較9月增加278人，創下今年單月新高，但仍較去年同期減少998人。

就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之13.4，其次為澎湖縣千分之8.21、連江縣千分之7.61；最低為基隆市千分之4.21，其次為新北市千分之4.3、嘉義市千分之4.45。

10月人口死亡數為1萬5451人，平均約每2.9分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之7.79，較9月減少112人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之12.20，其次為台東縣千分之11.79、雲林縣千分之11.38；最低為連江縣千分之3.38，其次為金門縣千分之5.26、新竹市千分之5.39。

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攸關社會增加的遷入遷出人口部分，10月遷入人口數為8萬7491人，較9月減少1萬5084人；遷出人口數為8萬5444人，較9月減少1萬5830人，淨遷入人口數為2047人。

此外，少子化與高齡化問題仍嚴峻，根據統計，今年10月底0至14歲人口數為274萬9724人，占總人口比率11.75%；15至64歲人口數為1619萬9867人，占69.22%；65歲以上人口數為445萬3213人，占19.03%。（編輯：林興盟）1131108