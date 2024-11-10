中油95無鉛汽油11日起每公升29.9元 創19個月新低

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（中央社記者張璦台北10日電）台灣中油公司今天表示，11日凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油價格重返2字頭，調整後每公升為29.9元，是繼去年3月下旬後首見，創19個月新低。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.8元。

台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）延長額外減產措施及拉斐爾颶風襲美影響石油生產等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.00美元，新台幣兌美元匯率貶值0.044元，漲幅為2.32%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.3元及1.6元，吸收後95無鉛汽油價格未達啟動油價平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.4元。

台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.3元及1.6元均由台灣中油吸收，民國113年累計至10月底止，共吸收約235.31億元。（編輯：蘇志宗）1131110