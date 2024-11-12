重建中心開發耳內監測設備 助事業減少噪音暴露

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）噪音暴露是常見職業危害，勞動部職業災害預防及重建中心今天表示，已開發一套耳內噪音暴露監測技術，可以協助雇主改善噪音暴露危害，維護勞工聽力安全。

勞工在工廠工作時，因長期暴露在高分貝環境中可能導致聽力損失，因此勞保局每年免費提供勞工辦理職業病預防健康檢查，去年就有15.3萬人次申請噪音超過85分貝的聽力檢查。

職業災害預防及重建中心職業衛生健康服務處處長李士弘今天在勞動部例會指出，為了防止職場噪音造成勞工聽力受損，已開發一套耳內噪音暴露監測技術，可以檢測市售噪音防護具的實際效能，有助於改善作業場所噪音暴露。

李士弘說，市售的耳罩等防護具大多為國外進口，引用的都是國外人體計測資料，勞工在現場作業時也可能因為作業溝通而常常取下耳罩，造成耳罩密合性不足而影響防噪效益。

李士弘指出，職災預防重建中心利用微型麥克風、運算紀錄模組及藍芽耳機，以真人耳朵進行測試，讓勞工即便戴著耳罩，也能直接量測勞工耳朵實際接收的音量，能了解勞工是否佩戴了耳罩後，還存在噪音暴露危害，

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李士弘表示，這項技術可應用在檢測市售噪音防護具的實際效能，是噪音防護的一大利器，也可以透過職場噪音現況調查分析及實際場域測試，協助事業單位確認使用具有足夠防護效能的防護具。

李士弘說，重建中心將運用這項技術，輔導事業單位噪音的工程改善，量測後掌握現場噪音改善的成效，讓勞工不會再暴露於噪音的危害，歡迎有需要輔導的事業單位與重建中心聯絡。（編輯：陳政偉）1131112