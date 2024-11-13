居家4燙傷危險地帶 勿抱孩子烹飪別用桌巾

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）隨著氣溫轉涼，家中使用電器、準備熱食或泡澡情形增加，國健署提醒，這些溫暖可能成為隱藏危險，廚房、餐桌、客廳、浴室易發生兒童燙傷，千萬別抱著孩子烹飪，避免使用桌巾。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒，家長務必保持高度警覺，透過正確防護措施避免兒童燒燙傷，可參閱國民健康署「兒童衛教手冊」預防事故傷害檢核表，核對家中環境是否安全無虞，透過簡單預防措施，讓孩子在溫暖冬季裡也能安全成長。

其中，家長必看的冬季居家4大危險地帶，第1個就是「廚房」是幼兒絕對應該遠離的活動空間，國健署表示，家長應確保廚房與幼兒活動區域分開，避免孩子在烹飪時接近。家長千萬不要抱著幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出，應將鍋柄朝內轉動，避免孩子好奇拉扯燙傷。

第2個燒燙傷危險地帶為「餐桌」，國健署建議，在家用餐時，餐桌上不應使用桌巾或桌布，避免兒童因為好奇心旺盛，拉扯桌巾或桌布，造成熱食掉落，導致燙傷風險大增；另外，家長也應注意將熱飲和熱食放置在孩子接觸不到的地方。

「客廳」則是第3個居家兒童易燙傷的危險地帶，國健署呼籲，不論春夏秋冬，家長要特別注意客廳中常見的高溫物體，如蒸汽熨斗、電棒捲、吹風機等，應將這些物品放置在高處或使用防護裝置，確保孩子無法接觸。

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第4個危險地帶就是「浴室」，國健署提醒，洗澡水應先放冷水再放熱水，水溫不得超過攝氏40度，讓幼兒下水前家長應先用手背試水溫。若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。此外，家長千萬不要將幼兒獨自留在浴室，以免發生意外。

國健署表示，若不幸發生燒燙傷，家長應熟記燙傷急救的5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，持續沖冷水15至30分鐘，在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物，繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫，使用乾淨的紗布覆蓋燙傷處，避免細菌感染，儘速送醫治療。（編輯：方沛清）1131113