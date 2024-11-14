113年地方特考、離島特考 增列需用名額451名

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（中央社記者陳俊華台北14日電）考試院今天說，113年地方特考、離島特考原提報需用名額1749名，院會今天通過增列需用名額451名。連同原公告需用名額，合計需用名額為2200名，其中地方特考2152名、離島特考48名。

考試院透過新聞稿表示，民國113年地方特考、離島特考預訂於12月7日到9日舉行考試。這2項考試原提報需用名額1749名，為因應用人機關新增任用需求，考試院召開會議，通過這2項考試增列需用名額451名，其中地方特考446名、離島特考5名。

考試院說，這2項考試用人機關原提報的需用名額共計1749名，經考試院會議通過並公告在案。因應用人機關仍有任用需求，考選部向考試院提報這2項考試增列需用名額451名，其中地方特考446名，包含三等考試290名、四等考試156名；離島特考5名，包含三等考試4名、四等考試1名。

考試院指出，連同原公告需用名額，這2項考試需用名額合計為2200名，其中地方特考2152名，包含三等考試1315名、四等考試837名；離島特考48名，包含三等考試27名、四等考試21名。

考試院說，依公務人員考試增列需用名額處理要點規定，各項考試增列需用名額案，考選部應報請考試院核定。由於這2項考試將在12月7日到9日舉行，為使應考人在考試前知悉各類科增列需用名額資訊，維護考試公平性並提升到考意願，增列需用名額案應屬考試院會議規則第5條之1的「緊急必要事項」。

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考試院表示，因此依規定召開113年11月14日會議，通過這2項考試增列需用名額案，使考選部得以辦理後續公告及試務作業，維護應考人權益及符應機關用人需求。

考試院指出，地方特考、離島特考是地方政府機關延攬人才重要管道，增列需用名額案攸關應考人權益及機關人力進用能否及時滿足，依規定須經考選部報請考試院核定，考試院有必要在看守期間召集會議准予增列，使這2項考試辦理得依法定程序進行。（編輯：張均懋）1131114