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台灣晉12強複賽前進東京賽程出爐 21日起對戰委內瑞拉美國日本
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早安世界》棒球12強台灣11比3轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強

2024/11/18 07:23（11/18 07:33 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊（圖）17日晚間預賽第4戰迎戰澳洲隊，終場由台灣以11比3奪勝，台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
世界12強棒球賽台灣隊（圖）17日晚間預賽第4戰迎戰澳洲隊，終場由台灣以11比3奪勝，台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
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棒球12強台灣11比3轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強

世界12強棒球賽台灣隊17日對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲，確定與日本攜手前進東京複賽。另外，日本隊以7比6險勝古巴，台、日確定攜手闖進4強複賽，台灣自2003年世界盃棒球錦標賽之後，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強，21日起將在東京4強複賽先後對上委內瑞拉、美國與日本。 （看完整報導

北市公車追撞釀1死15傷 2駕駛分別30萬及10萬交保

台北市喜來登飯店前17日發生公車追撞車禍，釀1死15傷。北市警方將涉肇事大都會客運陳姓駕駛、大有巴士謝姓駕駛移送北檢，檢方晚間諭令陳男10萬元、謝女30萬元交保。謝姓駕駛驚魂未定，對於案發經過直呼失憶。北市公運處表示，涉嫌肇事的23歲謝姓駕駛酒測值0、近3日無超時工作，已要求業者採檢毒品反應，後續將依公路法裁處，客運業者承諾將負起全責。路權團體指出，台灣駕駛執照是世界上最好考取，也未有駕駛人定期回訓制度，應要有所改革。交通部近幾年提高汽機車考照難度，但仍不時傳出行人守法走在行穿線上遭撞，學者形容現行駕照管理如考後放生，有必要務實改革。 （看完整報導

本週北部、東北部偏濕涼 18、19日低溫探16度

氣象署表示，本週主要受東北季風影響，北部、東北部偏濕涼，18、19日溫度最低，平地低溫約攝氏18、19度，沿海空曠地區低溫可能僅16、17度；18、19日水氣最盛，北部、東北部防豪雨、大雨。 （看完整報導

林信義APEC邀拜登訪台、深化台日合作 打下漂亮外交戰役

睽違19年，代表台灣出席APEC經濟領袖會議的林信義，儘管時隔多年再次接下重責大任，仍以游刃有餘姿態，完成總統賴清德交付3項任務，此行與日本首相石破茂、美國總統拜登都有進行會晤，為台灣在國際舞台打下一場漂亮外交戰役。 （看完整報導

彭博：林佳龍率團訪立陶宛 聚焦無人機技術合作

彭博報導，外交部長林佳龍17日率代表團前往立陶宛，隨行人員包括台灣多家無人機公司的代表，預計將與立陶宛政府官員會面，並參加聚焦無人機技術的論壇。烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中的策略引起全球關注，其中包括使用相對便宜的無人機來摧毀如坦克等更大、更昂貴的設備。 （看完整報導

拜登任內最後一次會習近平 籲停止在台灣周邊軍演

美國總統拜登16日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤時，呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。 （看完整報導

習近平稱台灣問題不容挑戰 陸委會：堅定捍衛主權尊嚴

中國國家主席習近平在「拜習會」上表示，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰，並強調「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容。陸委會回應，將站穩中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，堅定捍衛國家主權尊嚴。 （看完整報導

澳日美防長會談 聯合聲明強調台海和平重要性

澳洲、美國及日本國防部長17日於澳洲北部達爾文舉行會談，並在會後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。三國防長並表達對南海局勢的關切，重申對南海及東海破壞穩定行為的嚴重擔憂，包括中國對菲律賓及其他沿海國家船隻採取的危險行為，並堅決反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。 （看完整報導

俄國空襲烏克蘭電網多地緊急停電 波蘭戰機升空因應

烏克蘭最大民營能源公司DTEK 17日宣布，基輔州及東部2州緊急停電。基輔當局稍早說，俄羅斯發射大量飛彈空襲該國電網；鄰國波蘭當時緊急出動戰機升空，以確保國境安全無虞。這場空襲對烏克蘭造成的損失程度仍不得而知。烏克蘭官員在基輔、基輔州以及頓內茨克州實施預防性停電，避免能源設施受損導致電力失控。 （看完整報導

COP29氣候談判陷僵局 各方期待G20峰會領袖介入

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）已進行一半，不過各方協商陷入僵局。外界期待20國集團（G20）峰會領袖介入，促成關鍵談判中一項重要的金融協議。 （看完整報導

開箱老照片》推動強制汽車責任險立法的「柯媽媽」

1998年11月18日，推動「強制汽車責任保險法」立法工作的柯蔡玉瓊出席「無私的愛：柯媽媽的故事」新書發表會。1989年6月28日，柯媽媽的兒子在騎車回東海大學宿舍路上，遭違規行駛的聯結車追撞亡。柯媽媽悲痛欲絕，但當時欠缺保障車禍受害者權益的法律，肇事車行認為拿出幾十萬元賠償就能打發這起死亡事故。柯媽媽到各部會陳情、請託立法委員還舉布條抗議，持續努力下，「強制汽車責任保險法」在1996年12月13日三讀通過。（看完整報導

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