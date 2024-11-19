運動部將成立 人本籲優先規劃兒少運動安全政策

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（中央社記者陳至中台北19日電）行政院預計最晚明年8月成立運動部，人本教育基金會今天呼籲，優先規劃兒少運動安全政策，設計兒少教練證、與兒童工作證等制度，防範身心暴力與性暴力。

人本基金會發布新聞稿，近年發生數起運動教練性侵、身心暴力、體罰、羞辱的事件。行政院成立運動部，期盼發展全民運動的興趣和習慣，兒少運動安全政策應優先、通盤檢討。

人本建議設立包含特定、非特定體育團體的不適任教練調查處理機制，對兒少施以身心暴力、性暴力認定屬實後，應將行為人的所有教練證照一併撤銷，並登載於資料庫中。

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人本也建議，訓練兒少與成人所需專業不同，須懂得與兒少溝通、避免運動傷害，更要注重專業倫理界線，避免對兒少的身心暴力與性暴力。政府應設計「兒少教練證」制度，有證才能對兒少教學。

另外，人本也建議衛生福利部參考澳洲與兒童工作證制度（Working with Children Check），讓所有在工作上經常接觸兒少的人，都經過基礎安全查核，更全面地保障兒童安全。（編輯：管中維）1131119