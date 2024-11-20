必要藥品當年不調健保價修法預告 拚農曆年後上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）健保署今天預告藥價修正草案，以4支箭強化藥品供應韌性，包含符合條件必要藥品當年藥價不調整，力拚農曆過年後上路，避免藥價過低，廠商不敷成本退出市場，確保國內供藥穩定。

衛生福利部中央健康保險署今天預告全民健康保險藥品給付項目及支付標準修正草案，與全民健康保險藥品價格調整作業辦法部分條文修正草案，醫審及藥材組長黃育文告訴中央社記者，從去年底至今年幾乎整年舉行多場次溝通會議，蒐集專家學者及利害關係者提出的建議。

黃育文說，這次修法重點有4大方向，第1是擴大鼓勵國內藥廠製造創新藥品，只要是在國際上市許可2年內新藥，或是10大先進國家核准上市滿5年、但屬國內新成分新藥，將可比照台灣首發新藥給予優惠核價。

黃育文表示，第2個修法重點是表達健保署鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，提供處方用藥選擇的決心，針對原廠藥逾專利期5年內首2張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似性藥品，最高給予原廠藥相同價格。

第3，國內製造藥品將給予優惠藥價，穩定供藥，包括採用國內生產的原料藥，或國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且增列於仿單上，及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥，黃育文說，只要符合上述3項條件之一，未來健保核價皆可加算10%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第4點是各界關心的確保供藥穩定，合理保障藥價，只要同時符合主管機關公告必要藥品、同分組內有國內製造品項及同分組分類未逾3品項等3項條件，當年度藥價不予調整。加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，並鬆綁書面申請文件相關規範。

黃育文表示，這次修法預告期至至明年1月20日，各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間陳述意見或洽詢健保署。因為修法內容與各界溝通許久，如果草案沒有太多分歧，力拚農曆年後上路，以利趕上4月例行調整藥價，盼能儘速保障藥價合理，確保供藥穩定。（編輯：李亨山）1131120