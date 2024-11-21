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台中1歲童確診呼吸道融合病毒 疑家庭群聚感染

2024/11/21 09:29（11/21 09:46 更新）
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台中大甲李綜合醫院兒科醫師余秋霖表示，最近早晚溫差大，正值季節轉換，天氣逐漸轉涼，最近門診中有多起孩童確診呼吸道融合病毒（RSV）。中央社記者趙麗妍攝 113年11月21日
台中大甲李綜合醫院兒科醫師余秋霖表示，最近早晚溫差大，正值季節轉換，天氣逐漸轉涼，最近門診中有多起孩童確診呼吸道融合病毒（RSV）。中央社記者趙麗妍攝 113年11月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中一名1歲多男童日前出現咳嗽、流鼻水感冒症狀，就醫後發現確診呼吸道融合病毒（RSV），男童的哥哥、姊姊先前也有類似症狀，醫師懷疑男童是被傳染，男童住院6天後康復。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，小兒科主任醫師余秋霖表示，最近早晚溫差大，正值季節轉換，天氣逐漸轉涼，呼吸道感染的病例逐漸增多。

余秋霖指出，一名1歲多的男童日前出現感冒症狀，由男童的母親帶到醫院就診，經看診後發現男童喘鳴聲音特別大，呼吸也很急促，採取鼻涕檢驗確定感染素有「嬰幼兒呼吸道殺手」之稱的呼吸道融合病毒。

他表示，男童在家中排行最小、還有5名哥哥姊姊，日前男童就讀幼兒稚園的哥哥與國小的姊姊才因發高燒就醫，未料才過沒幾天，1歲多的男童出現類似症狀，但男童的病狀更嚴重，研判有可能就是被男童的哥哥、姊姊傳染。

余秋霖指出，呼吸道融合病毒傳染力比流感更強，至少高2倍，透過飛沫或近距離接觸傳染，尤其1歲以下的嬰兒或是年長者容易被感染，潛伏期約在2到8天左右。

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他表示，呼吸道融合病毒症狀初期類似一般感冒，例如咳嗽、流鼻水，接著會病情加重，出現呼吸急促、喘鳴、發燒，也會咳到吐，若沒有及時治療，嚴重恐會出現肋骨下凹陷、胸骨上凹陷、發紺、呼吸困難等症況，甚至引發嚴重呼吸衰竭，併發腦炎或心肌炎，危及生命。

余秋霖指出，男童住院6天才逐漸恢復健康。他提醒家長，最近天氣變化大，除小心流感與新冠肺炎外，呼吸道融合病毒也要留意，出入人潮較多的公共場所要記得戴口罩、勤洗手，建議1歲以下的幼兒可施打相關疫苗，做好防護措施，避免重症發生。（編輯：戴光育）1131121

大甲李綜合兒科醫師余秋霖21日提醒，呼吸道融合病毒傳染力比流感高，透過飛沫或近距離接觸傳染，建議1歲以下的幼兒可施打相關疫苗，做好防護措施，避免重症發生。中央社記者趙麗妍攝 113年11月21日
大甲李綜合兒科醫師余秋霖21日提醒，呼吸道融合病毒傳染力比流感高，透過飛沫或近距離接觸傳染，建議1歲以下的幼兒可施打相關疫苗，做好防護措施，避免重症發生。中央社記者趙麗妍攝 113年11月21日
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