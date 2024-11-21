青年海外圓夢基金 教部：影響台灣形象將追回經費

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（中央社記者許秩維台北21日電）行政院會今天通過青年百億海外圓夢基金計畫，教育部說明，會檢視青年提案的公益性、經費合理性等，如有未依計畫執行、表現欠佳、影響台灣形象等情形，將追回補助經費。

為落實總統賴清德政見，行政院會今天通過教育部的青年百億海外圓夢基金計畫 ，讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組與海外翱翔組和年度旗艦計畫組，明年1月起公告徵件，總名額為550名，個案補助經費上限為新台幣150萬到200萬元 。

教育部青年發展署署長陳雪玉接受媒體聯訪時說明，圓夢基金將分批撥款，由於築夢工場組是開放青年自由提案，因此審查通過後，第1期會先撥65%的經費，待相關組織都聯繫完成，在出發前再撥25%，完成計畫後再撥最後的10%。

海外翱翔組則是結合各部會與民間組織，由政府主導，讓青年赴國際組織或基金會、智庫見習。陳雪玉提到，申請通過的青年，第1期會先撥90%經費，完成計畫後再撥剩餘的10%經費。

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教育部青年發展署副署長諶亦聰補充，審查提案時會檢視計畫的價值、夢想性、公益性等，但不會硬性要求訂KPI；由於補助款是納稅人的錢，因此會有輔導團隊去瞭解青年在海外的狀況，例如青年提案要參加國際會議，就要親自參與，不能只待在飯店睡覺，教育部會要求依計畫執行，否則會按照契約追回款項。

在審查計畫書時，陳雪玉表示，會檢視經費的需求跟合理性，計畫結束後也要交成果報告；教育部會跟青年簽訂行政契約書，如有表現不佳、影響台灣形象、涉及刑事等狀況，將追回經費並檢討相關責任；為鼓勵家境較困難或資源不利的青年參與，在撥補經費時會特別協助，也會保留名額給弱勢青年。（編輯：陳政偉）1131121