健保停復保制擬12/23起全面廢止 已停保將有過渡條款

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（中央社記者曾以寧台北22日電）健保停復保制未以法律規定，憲法法庭判決違憲。衛生福利部社會保險司預計今天公布施行細則，將朝向全面廢止停復保方向處理，針對已停保者則會有過渡條款，12月23日上路。

許多台灣民眾多年旅居海外，依法可停保、退保免繳健保費，每當受傷或生病時才短期回台，繳納一點點健保費就能復保，就醫享有健保給付，對於國內持續繳交保費的民眾並不公平，民眾觀感普遍差，爭議接連不斷。

憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。衛福部曾研擬2大修正方向，一是不修法，全面廢除停復保制度，另一個則是特殊例外對象，如駐外人員、遠洋漁船等特定對象才可停復保。

據了解，衛生福利部社會保險司將採用前項方案，不修母法，預計於今天傍晚預告修改施行細則，上路後包含駐外人員、遠洋漁船等對象，都一併全面廢止停復保制度。並將增列過渡條款，針對已經停保者會維持停保資格，不會追溯保費，但下次返國後就要加保。

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據健保署統計，去年短期停復保5萬多人，其中3萬多人有就醫。過去短期旅外民眾回台就醫原因以看牙為大宗，醫療支出方面同樣是牙齒相關疾病花費最大；至於長年旅外遭除籍後復保的民眾，就醫人數同樣以牙齒相關疾病居冠；醫療支出方面，牙齒相關疾病花費最多。

根據現行規定，國人只要預定出國6個月以上，皆可辦理停保；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。這項規定廢止後，民眾不論預計出國多久，都須持續繳納健保保費。（編輯：吳協昌）1131122