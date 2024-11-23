早安世界》棒球12強複賽台灣8比2痛擊美國 成棒層級21年來對美首勝
棒球12強複賽台灣8比2痛擊美國 成棒層級21年來對美首勝
世界12強棒球賽台灣隊22日對美國打擊爆發，包括潘傑楷開轟、上壘率百分百，以及江坤宇敲清壘3打點三壘安打，以8比2搶下複賽首勝，是成棒層級睽違21年擊退美國。賽後總教練曾豪駒感性表示，這場勝利對台灣棒球很有意義，並強調這是靠團隊力量，「從預賽走到這裡，我們在爭取自己的歷史和故事。」潘傑楷賽後在記者會身穿Taiwan帽T，並喊出「我是來自台灣的潘選手」，直呼從來沒有想過能在東京巨蛋開轟。（看完整報導）
勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
勞動部勞發署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容22日發布道歉影片，為自己言行、領導方式造成悲痛事件發生及員工心理負擔致歉，除了對家屬道歉，也對社會致上十二萬分抱歉。勞動部表示已依法懲處北分署事件相關人員，包含謝宜容記兩大過並免除職務等，後續將依公務員懲戒法，移送監察院審查及追究責任。勞動部長何佩珊21日當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已准辭，指定勞動部常務次長陳明仁暫時代理部長執行業務。（看完整報導）
旅外健保12月23日起不可停保 出國逾6個月仍要繳費
許多台灣民眾多年旅居海外，依法可停保、退保免繳健保費，每當受傷或生病時才短期回台，繳納一點點健保費就能復保，就醫享有健保給付。憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部2年內須完成修法。衛福部22日預告健保法施行細則部分條文修正草案，自12月23日起廢止停復保，擁有中華民國戶籍者即需持續繳保費；已停保者維持停保，但返國當日復保後不再可停保。（看完整報導）
清華、中華大學整併 教部比照台科、華夏案協助
中華大學22日舉辦「校務發展重大說明會」，校長劉維琪表示已與清大達成初步共識，雙方將先完成校內行政程序。如果合校計畫順利，中華大學最快於明年停招，學生將在原校畢業。教育部回應，暫未收到兩校計畫書，依照目前資訊，將在確保學生及教職員權益下，比照「台科大、華夏科大模式」給予協助。（看完整報導）
東北季風明起減弱溫度回升 冷空氣26日報到北台灣探14度
中央氣象署指出，23日桃園以北跟東半部有零星降雨，東北部雨勢會比較持續。24日及25日東北季風減弱，溫度回升水氣減少，降雨較為零星，只剩大台北跟東半部有零星短暫雨，其他地方有機會看到陽光，轉為多雲到晴的天氣。不過26日馬上又有東北季風或大陸冷氣團報到，屆時北台灣低溫恐下探14度。（看完整報導）
中國對日本等9國免簽入境30天 11月30日實施至明年底
中國外交部宣布，自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞等9國護照者入境試行30天內免簽政策。同時，先前實施入境免簽的29國，免簽期限也自11月30日起從15天延至30天。之前近一段時間，中國陸續對持歐洲多國及韓國護照者單方面開放短期免簽，卻一直沒有對日本開放，引起外界揣測。（看完整報導）
國際刑事法院通緝以色列總理尼坦雅胡 美國拒接受
國際刑事法院21日以「涉嫌違反人道罪及戰爭罪」為由，對以色列總理尼坦雅胡、前國防部長葛朗特，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事領袖戴夫發出逮捕令。歐盟外交首長波瑞爾對此表示「法院的決定必須被尊重並執行」，但坦言歐盟國家對加薩戰事立場不一致，無法代表所有盟國。美國拒絕接受ICC決定，義大利官員則說若尼坦雅胡到訪將被迫逮捕他。（看完整報導）
賴總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝戰略考量
總統賴清德任內首度出訪，11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。黨政人士表示，賴總統主要思考從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略布局，共撐「民主保護傘」。（看完整報導）
10月失業率3.4%連2降 續創24年同月新低
畢業生陸續就業，帶動失業人數下降。主計總處22日公布10月失業率為3.4%，月降0.03個百分點，續創24年同月新低，經季節調整後的10月失業率為3.38%，與9月持平。主計總處表示，若外在經濟環境沒有意外，11月失業率也會續降。（看完整報導）
關繼威睽違40年登金馬 談獲奧斯卡後改變、勉從影人員相信自己
演員關繼威以電影「媽的多重宇宙」獲奧斯卡金像獎男配角殊榮，他和此齣電影的導演關家永、製片王慶同獲金馬獎邀請前來擔任嘉賓，同時擔任金馬大師課程講師。關繼威表示，沒想到睽違40年還能參與金馬獎，他分享擔任演員過程偶有低潮，但唯有相信自己，才會知道自己要的是什麼。（看完整報導）
開箱老照片》台灣福爾摩斯法醫楊日松
楊日松自日本學成歸國後，民國37年開始在法醫師葉昭渠博士門下實習，39年自「台大附設醫院專修科」畢業。楊日松民國68年起擔任刑事警察局法醫室主任，在47年的法醫生涯中，經手超過3萬具遺體，深受民眾與被害家屬信賴，有「台灣的福爾摩斯」稱號。楊日松民國86年退休後，獲總統府頒發特種領綬景星勳章，但他仍擔任刑事局法醫顧問，並推動成立中華民國法醫學會、法務部成立法醫研究所，一生以法醫工作，協助偵辦、還受害者公道為志業。（看完整報導）
Podcast》從都市熱島到全球暖化 「溫度的正義」在何方？
隨著地球暖化持續加劇，每年夏天的最高溫都持續創新高，也因為越來越熱，以後回想起現在的夏天，反而可能是相較之下，較為涼爽的夏天。本集節目邀請成功大學建築系特聘教授林子平，深入剖析《溫度的正義》一書的核心理念，也結合最新研究與真實案例，從都市熱島效應、建築設計到公共政策，逐層探討氣候危機如何影響每個人的生活。（收聽Podcast）
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- 早安世界》棒球12強複賽台灣8比2痛擊美國 成棒層級21年來對美首勝2024/11/23 07:13
- 2024/11/22 07:17
- 2024/11/21 07:09
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