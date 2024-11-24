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「青年好政」討論居住正義 提案出租履歷機制

2024/11/24 16:04
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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部青年發展署以「居住正義」為題，辦理公共討論蒐集青年意見，例如有青年建議建立租賃雙方評價、出租履歷機制等，以保障租屋權益，並與相關部會代表共議可行性。

教育部今天發布新聞稿指出，青年署推動「青年好政-Let’s Talk」計畫，今年以「居住正義」為題，號召34組青年團隊在各地辦理公共討論，蒐集青年對居住議題的聲音，並於11月23日及今天辦理「協作共創與成果分享會」。

青年署表示，希望由下而上、讓青年表達對自身關注議題的想法與政策解方，有青年因應社宅住戶特性及組成，提出相對應服務資源措施，也有青年建議，建立租賃雙方評價及出租履歷機制等，以保障租屋權益，這些點子也在分享會中與部會代表共議可行性或有替代措施。

各場青年團隊討論結論經彙整成3大面向，分別為「優化社宅運作與服務資源體系」、「落實租屋權益與資訊透明」、「校園租屋協助與輔導機制」。

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青年署邀相關部會代表以「共同協作者」身分與青年團隊對話，聆聽青年對居住議題的想法，並透過公私協作共創，將青年意見化為後續具體可行政策建議，同時讓青年理解居住政策相關利害關係人成本、思考政策推動情形，藉由溝通與對話，為青年公共參與帶來更多豐沛動能。

青年署署長陳雪玉提到，114年青年署除了持續推動Talk計畫外，還會捲動地方政府，共同擴大青年公共事務參與平台，持續記錄且見證青年公民參與能力，建構青年參與公共事務的管道。（編輯：管中維）1131124

陳雪玉
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