早安世界》棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 日本27連勝終結

棒球12強賽台灣4比0奪冠寫歷史 日本27連勝終結

世界12強棒球賽24日台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲隨即補上3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。陳傑憲以賽會打擊率6成25獲得MVP，他也流下男兒淚，「我們創造歷史、創造奇蹟。」台灣隊總教練曾豪駒粉碎外界質疑，他表示這是屬於這批球員的故事，「球員們讓我引以為傲，也想要告訴所有棒球人，要相信自己，勇敢做夢」。（看完整報導）

12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行

世界12強棒球賽台日爭冠，終場台灣隊以4比0力退日本。總統賴清德24日感謝台灣英雄，用棒球書寫歷史、拿下史無前例的冠軍。總統並感謝所有教練、後勤醫護人員，還有每一位在場邊或是螢幕前為台灣隊加油的最佳第十人；他說，每一位都是Team Taiwan的一員，冠軍是屬於大家的。另外，賴總統表示，將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，他也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，歡迎凱旋歸來的台灣英雄。（看完整報導）

彰化9歲男童參加馬拉松 遭後方車撞擊重創頭部身亡

一名9歲男童24日與家人在彰化二林鎮參加伯立歐公益馬拉松，遭休旅車從後方撞擊，男童頭部重創送醫不治；彰化縣警察局芳苑分局初步調查，案發路段交通管制，休旅車駕駛50歲楊姓男子為當地人，案發後供稱「不知道怎麼撞到」。主辦單位僅說有辦理保險，但對於男童是否報名、意外過程等均不回應。（看完整報導）

未來一週濕涼轉乾冷 27日起冷氣團影響局部10度

氣象署表示，25日是未來一週天氣較穩定的1天，東北季風減弱、氣溫回升，各地低溫約18至22度，高溫部分，北部25至27度，中南部可達28度左右。而27日大陸冷氣團南下，28、29日清晨最冷，北部整天氣溫約12至19度，近山區平地等局部空曠地區可能僅10度左右，預估影響至30日。（看完整報導）

COP29達融資協議 富國每年供3千億美元助貧國應對氣候變遷

亞塞拜然首都巴庫舉行的COP29，歷經2週緊張協商，最終在期限過後2天達成氣候融資協議。各國針對氣候融資問題長期存在的分歧一直努力協調，談判一度瀕臨破裂，開發中國家數次憤而離席，並威脅如果富國不提供更多資金將退出協商。最終協議承諾已開發國家在2035年前，每年至少提供3000億美元，協助開發中國家推動發展綠色經濟，並應對更嚴重的災害。（看完整報導）

共同社：美日擬制定飛彈部署計畫 因應台海緊急狀況

日本共同社24日指出，美國和日本打算為台灣可能發生的緊急狀況制定聯合軍事計畫，美國陸戰隊的「陸戰隊濱海團」將部署至南西諸島，這支部隊擁有高機動性多管火箭系統及其他武器；處理太空、網路和電磁波事務的一支美軍部隊，則會駐紮菲律賓。（看完整報導）

菲副總統薩拉威脅暗殺小馬可仕 馬尼拉視為國安問題

菲律賓副總統薩拉23日談到，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺總統小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕和菲律賓眾議院議長羅慕德斯。菲律賓國家安全顧問安約指出，政府將所有對總統的威脅視為「嚴重」恐嚇，並誓言與執法部門和情報界密切合作，調查這項威脅及可能的行凶者。（看完整報導）

勞發署公務員輕生案 民眾自發聚集新莊悼念

位於新北市新莊區行政院新莊聯合辦公大樓的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，日前有公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌，引發各界關注。社運團體「白鐵聯盟」24日號召民眾到政院新莊聯合辦公大樓前的人行道，舉行職場霸凌哀悼活動。現場沒有激昂的口號及標語，只有靜默的點亮蠟燭燈座及摺紙鶴方式，在地上排出「反80」的反霸凌諧音字句表達訴求。（看完整報導）

專題 / 荷蘭最潮事務所 台籍建築師搭橋改造台灣公共空間

在荷蘭走進觀光客必訪的鹿特丹市場，巨型馬蹄外觀和整片拱頂鮮豔彩繪都令人讚嘆；鏡頭轉向台南「河樂廣場」，下凹式重現早年運河的露天親水廊帶，讓人難以想像這裡曾破敗20多年，一度被認為是治安毒瘤。這兩處相距9600公里的公共空間活化案，都來自國際知名建築師事務所MVRDV。在這家新潮事務所的鹿特丹總部裡，有3名台灣來的建築師，落腳多年的他們除了參與其他跨國案件，也成為連結荷蘭設計與台灣空間的橋梁。（看完整報導）

教育部114學年試辦第三人生大學 將採累計學分

教育部民國99年起推動「樂齡大學」計畫，仿大學校院學年制，讓55歲以上樂齡者有機會到校園學習。然而部分樂齡大學反映，目前樂齡大學是2年制，且規定新舊生比例為1比1，有些舊生想持續學習，卻受到限制，被迫到其他學校上課。教育部24日表示，正規劃第三人生大學試辦計畫，試辦期間將採累計學分，預計最慢明年1月公布試辦計畫，114學年開始執行。（看完整報導）

開箱老照片》漫畫家牛哥

牛哥本名李敬光，以自己的生肖取了筆名「牛哥」。民國38年，牛哥由中國廣州到台灣。民國40年在「中央日報」社長建議下，開始創作長篇連載「牛伯伯打游擊」，以幽默風趣的漫畫激發民心士氣，「中央日報」銷量因此從每月數千份暴增到數萬份。同年，牛哥以「費蒙」為筆名，連載第一部小說「賭國仇城」，獲得空前成功。民國86年11月29日，牛哥因病去世，享壽72歲。約60年的創作生涯，左手畫漫畫、右手寫小說，成為時代的重要印記。（看完整報導）

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