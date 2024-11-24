未來一週濕涼轉乾冷 27日起冷氣團影響局部10度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署表示，未來一週天氣由濕涼轉乾冷，明天北部高溫攝氏25至27度，而27日大陸冷氣團南下，28、29日清晨最冷，北部整天氣溫約12至19度，近山區平地等局部空曠地區可能僅10度左右。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，明天是未來一週天氣較穩定的1天，東北季風減弱、氣溫回升，各地低溫約18至22度，高溫部分，北部25至27度，中南部可達28度左右。

林定宜表示，26日鋒面通過及東北季風增強，預估鋒面快速通過，但氣溫愈晚愈冷，北部整天約16至21度、花東19至26度、中南部18至28度，部分地區留意日夜溫差。

林定宜指出，27日起大陸冷氣團南下，這波冷氣團預估影響至30日，且冷氣團強度有可能再增強；預估28、29日清晨最冷，北部、東北部全天氣溫約12至19度、花東15至21度、中南部13至25度，近山區平地因輻射冷卻影響，可能有10度左右低溫。

林定宜說，29日白天起緩慢回溫，週末北部高溫約20度左右，體感上仍偏冷，中南部約23至25度；預估12月初還有下一波冷空氣南下，至於降溫情況仍要再觀察。

降雨部分，林定宜提到，明天、26日水氣偏多，北部及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

林定宜表示，27日起水氣轉乾，降雨範圍逐日減少；29日至12月1日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部有零星短暫雨。

林定宜提醒，明晚至26日清晨中南部地區易有低雲或霧，影響能見度；26日起隨著東北季風增強，沿海地區要留意較強陣風。（編輯：張雅淨）1131124