湯介如獲衛福部資深典範獎 投身偏鄉醫療近30年

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）秉持「哪裡有病人就往哪去」精神，衛生福利部玉里醫院內科主治醫師湯介如出身嘉義，卻選擇越過中央山脈到對面的花東偏鄉服務，一待就快要30年，獲衛福部資深典範獎表揚。

湯介如今天在衛福部第11屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮上，看著手中獎盃打趣說：「我覺得自己還很年輕，沒想到是來領資深典範獎。」引起台下一片笑聲。

他接著話鋒一轉感慨，花東以好山好水聞名，常聽別人說退休後要來花東定居，每當他問怎麼不趁年輕力壯到花東來打拼事業，大部分的人都會立刻打退堂鼓，為什麼？因為花東是偏遠地區，交通不便、沒有進修機會，最直接的影響是長期人力招募困難。

荒謬的是，有一群人被「送」到花東；他們是一群精神病患者。湯介如表示，這群人小時候也是父母的心肝寶貝，直到發病開始出現自殘、傷人等不適切行為，成了家人的困擾，甚至連家人都無法接受，四處求醫不見改善，最終不得不把這群人送到花東，明明是醫療最缺乏的地方，竟然收了全台灣最難照顧的一群病人。

「這群人被送到花東難道是為了醫療嗎？顯然不是。」湯介如直言，好的醫療都在北部、西部、南部，送到東部只是為了把他們隔離，這些人在院中住了一輩子，幾乎形同家人，然而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，眼睜睜看著一個又一個病人走掉，那種心有餘而力不足的遺憾讓他至今難忘，靠著衛福部不斷挹注資源，才挺過艱難時刻。

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就像台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，湯介如向坐在台下的醫師們喊話，沒有打之前，怎麼可能知道台灣可以打贏日本，他在畢業第2年就到花蓮，而不是等到退休，正是有感於偏鄉一樣有需要照顧的人，抱著哪裡有病人就到哪去的理想，他到花東服務29年了，盼用「要去做了，夢想才會實現」這句話跟大家共勉之，醫師們就是病人最後的希望，當病人無助的時候，醫師要當他們最後能把握的機會。

衛福部為肯定其所屬27家醫院醫師於臨床醫療、預防保健及推動公共衛生政策上的貢獻，優良暨資深典範醫師頒獎典禮邁入第11屆，今年共遴選出62位表現卓越且足為表率的楷模，其中包括5位資深典範獎、33位優良獎及24位閃亮新人獎。部長邱泰源除對於得獎人善盡公醫使命的敬業熱忱與克盡社會責任予以肯定外，更嘉許其為醫療團隊樹立了行醫濟世典範。（編輯：李亨山）1131126