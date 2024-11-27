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苗栗公館清晨12.7度 吳德榮：首波冷氣團南下平地低溫探10度以下

2024/11/27 08:15（11/27 08:39 更新）
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圖為台北市西門町商圈民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉攝氏12.7度。氣象專家吳德榮提醒，首波大陸冷氣團今天南下，影響至12月1日清晨，配合輻射冷卻、日夜溫差大，局部低溫將降至10度以下。

根據中央氣象署網站，今天截至上午8時，平地最低溫為苗栗縣公館鄉12.7度、新北市石碇區13.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起至12月1日清晨乾冷氣團籠罩，台灣各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍在23度，中南部有27、28度，但入夜後強「輻射冷卻」加成，降溫迅速，早晚很冷，日夜溫差很大。

吳德榮指出，明日至12月1日清晨及夜間，本島部分平地的最低氣溫將降至10度以下，台北測站也將降至14度以下，為首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。

他表示，12月1日白天起至12月3日冷氣團減弱，12月2、3日東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高，西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。（編輯：戴光育）1131127

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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吳德榮
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冷氣團27日南下 北台灣平地低溫探11度
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