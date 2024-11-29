台北101點燈挺愛滋防治 張上淳盼表現如棒球奪冠

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（中央社記者曾以寧台北29日電）迎接12月1日世界愛滋日，疾管署攜手台北101在今晚點亮「有愛無礙 健康平權」等字樣。防疫專家張上淳說，台灣愛滋防治表現值得豎起大拇指，更期許能像棒球一樣拿世界第一。

為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題Take the Rights Path，衛生福利部疾病管制署今天攜手台北101舉辦今年世界愛滋日點燈記者會，由衛福部次長周志浩、台北101總經理朱麗文、台灣大學副校長張上淳等人共同點亮101大樓。

台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表，今天更在現場獻唱由全台逾百名醫藥衛生領域的學生共同創作的公益歌曲「一樣 As Usual」，盼透過音樂與歌聲傳遞希望與理念，以「U=U」（Undetectable=Untransmittable，病毒測不到，愛滋傳不了）為核心概念，消除民眾對HIV（人類免疫缺陷病毒）誤解與隔閡，促進愛滋健康平權。

周志浩致詞表示，多年來經由各界共同努力，國內愛滋病漸漸受到控制，聯合國提出2030年要95%感染者知道自身愛滋感染狀態、95%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到的「95-95-95」目標，國內已在民國112年達成「91-96-95」。

「只要還有歧視，愛滋就不會消失」，周志浩表示，台灣表現雖已優於全球平均的「86-89-93」，卻因歧視，讓社會無法坦誠直面挑戰、解決問題，導致感染者知道自身感染比例僅91%，要克服挑戰還有路要走。

張上淳談及自己上次參加點燈活動，是2007年擔任愛滋病學會理事長期間，當時代言貴賓是當紅的前大聯盟球星王建民，如今王建民擔任牛棚教練，帶領中華隊拿下世界棒球12強冠軍。台灣如今愛滋防治表現值得豎起大拇指，但更期許可以早早達成3個98，跟棒球一樣拿到世界第一。

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疾管署發言人羅一鈞表示，今年適逢台灣出現首例境外移入HIV感染病例40週年，40年來愛滋已從無藥可醫的絕症，成為可以每天1粒藥就妥善控制病情的「慢性病」。

羅一鈞說，國內累積至今年10月底，共新增834人感染愛滋，比去年同期微幅上升4.8%，也不排除累計至年底可能破千例，推測是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間篩檢、就醫減少所致。為鼓勵民眾篩檢愛滋，即日起至12月31日，提供自我篩檢免運費活動，活動期間民眾於網路購買愛滋自我篩檢試劑，可享免運優惠。（編輯：陳政偉）1131129