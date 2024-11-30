早安世界》CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國
CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案未被討論。加拿大未正面回答台灣入會案是否受一個中國政策影響而被擱置，但特別強調「需要所有成員國共識」，並稱加拿大的一個中國政策立場並未改變。（看完整報導）
主計總處上修全年經濟成長率至4.27% 估重回四小龍之首
主計總處發布最新經濟預測，由於第3季出口表現比預期好，加上投資動能亮眼，上修今年全年經濟成長率到4.27%。主計總處表示，以目前公開預測數值來看，台灣今年經濟成長率預測數4.27%，有機會重回亞洲四小龍之首。（看完整報導）
衛福部6人涉職場霸凌懲處估2週內出爐 2人情節重大先調職
衛福部涉職場霸凌案如滾雪球，衛福部次長呂建德29日說明，已行政調查司長、副署長等共6人，相關懲處預計2週內出爐，最新接獲媒體爆料1案將另案調查。其中，有關社保司劉姓司長、保護服務司林姓簡任視察，各因問卷調查與訪談內容分歧、涉及霸凌情節重大且有具體事證等原因，為求調查審慎公正進行，同時避免調查過程中訪談對象心生畏懼，均要求即日起調離現職。（看完整報導）
林穎孟詐領助理費被控貪污圖利 各被判3年8月、5年8月
前無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費3萬5563元，另將前男友葉曜彰公司僱員充作公費助理，涉圖利等罪。台北地方法院29日依貪污治罪條例判處林穎孟3年8月徒刑、5年8月徒刑，可上訴。（看完整報導）
北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施
台北捷運宣布，因成本壓力，將調整常客優惠，儲值卡回饋金由原本7至9折優惠，調整為85至95折，1200元定期票不受影響，將陳報市府後，預計明年上半年公告實施。北捷指出，初步預估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受到程度不同的影響。以通勤族每趟車資新台幣20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元。（看完整報導）
張忠謀揭合作蘋果歷程 郭台銘牽線台積電靠研發奪單
張忠謀自傳下冊29日上市，書中談到台積電與蘋果的合作歷程。他指出，妻子張淑芬表弟、鴻海創辦人郭台銘牽線，帶著蘋果高層傑夫‧威廉斯敲門。儘管中途有英特爾和三星等變數，台積電依靠研發實力迎刃而解，並獲蘋果評價是最好夥伴之一。（看完整報導）
台灣豬肉外銷再傳捷報 獲准輸入新加坡
繼菲律賓同意進口台灣冷凍豬肉後，農業部宣布，駐新加坡代表處傳來好消息，新加坡食品局同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入至新加坡。根據統計，截至11月20日止，已經有429公噸冷凍豬肉檢疫合格銷售至菲律賓，重返新加坡市場後，有望再次推升豬肉出口量。（看完整報導）
馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情
馬來西亞政府表示，國內多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園，官員警告，今年雨季恐引發大馬10年來最嚴重水患。每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但本週降下的暴雨已造成多地民眾被迫撤離家園，地點集中於大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州。（看完整報導）
專訪／棒球12強台灣奪冠寫歷史 蔡其昌：致勝關鍵在情蒐
世界棒球12強賽台灣隊奪冠，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，在幕後張羅比賽各項事務，被視為奪冠幕後英雄之一。這位自稱只是搭台子的人，接受中央社專訪，解析致勝關鍵，暢談國家隊未來能持續奪金的作法。（看完整報導）
U12亞洲少棒台灣5比1擊敗韓國 奪隊史第8冠完成連霸
亞洲少棒錦標賽台灣今天冠軍戰對上韓國，抓準韓國隊投手開賽亂流，1局上攻下5分，先發投手黃力垣6局失1分好投壓制，以5比1搶勝復仇成功，完成連霸、奪下隊史第8冠。台灣隊本屆預賽戰績2勝1敗，唯一1敗就是以0比1不敵韓國，冠軍戰再與韓國碰頭、成功復仇。（看完整報導）
開箱老照片》台視綜藝「夜來香」試映茶會
「夜來香」節目於民國72年12月5日週日晚間8時開播，崔苔菁以亮麗的短髮造型，搭配美艷的禮服亮相，加上歌仔戲天王楊麗花助陣，首集便以超過30%的高收視率奪下冠軍。「夜來香」在隔年的金鐘獎入圍導播獎、綜藝節目主持人獎及燈光獎，並贏得導播獎、燈光獎兩項大獎。（看完整報導）
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- 早安世界》CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國2024/11/30 07:34
- 2024/11/29 07:09
- 2024/11/28 07:22
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