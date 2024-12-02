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早安世界》訪夏威夷亞利桑那號戰艦紀念館 賴總統：和平無價戰爭無贏家

2024/12/2 07:02（12/2 07:41 更新）
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總統賴清德（後中）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷，在當地時間11月30日晚間出席僑宴，舉杯向與會貴賓敬酒致意。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
總統賴清德（後中）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷，在當地時間11月30日晚間出席僑宴，舉杯向與會貴賓敬酒致意。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
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訪亞利桑那號戰艦紀念館 賴總統：和平無價戰爭無贏家

總統賴清德首度出訪友邦，抵達夏威夷檀香山，當地時間11月30日前往亞利桑那號戰艦紀念館，為珍珠港事變殘骸默哀、致敬與獻花，致敬的花圈上署名中華民國（台灣）總統賴清德。賴總統晚間出席僑宴致詞時談到確保和平的重要性，表示「和平無價，戰爭沒有贏家，必須共同努力，攜手防止戰爭的發生」。賴總統也以台灣在12強賽奪冠為例子，「一開始大家都不看好，但是最後拿下冠軍，猶如過去國際社會不看好台灣，但只要打拚、團結，我們一定可以得到國際社會更大的肯定與稱讚」。此次出訪安排過境夏威夷、關島，均屬島鏈要衝，學者分析，此舉傳達台灣主權連結美國同盟，具地緣政治共同安全目標。（看完整報導

3日起北部東半部短暫雨 8日迎冷空氣平地低溫15度

氣象署1日表示，2日清晨平地低溫約攝氏15度，白天起回溫，將是未來一週陽光最多的1天。3日至7日水氣增，北部及東半部局部短暫雨，這段期間冷空氣不強，北部平地低溫約17至19度 ，高溫約24度左右。下一波冷空氣8日至10日影響，北台灣再探15度，北部及東北部偏濕冷。（看完整報導

棒球12強、拳擊黃筱雯接連告捷 台灣體壇8天內拿下10座冠軍

世界12強棒球賽台灣代表隊靠著優異的投打表現，在11月24日冠軍戰以4比0擊敗日本、首度奪冠，也掀起台灣另一波體壇高峰。除了成棒之外，台灣在過去8天內，於各層級運動賽事都有出色表現，其中女拳好手黃筱雯11月30日在世界拳擊總會（WB）年終總決賽拿下女子54公斤級金牌；11月29日台灣代表隊小將拿下U12亞洲少棒錦標賽金牌，還有撞球、躲避球、健美、擊劍、拔河、桌球、跆拳道品勢賽事，台灣體壇在過去8天內成績大爆發，一共在9種不同運動種類拿到各級別（區域）的10座冠軍。（看完整報導

花蓮震後北迴線多坍方土石流 台鐵研議靠海高架3方向改線可行性

花蓮4月3日發生強震後，地質極不穩定，台鐵北迴線遭遇落石砸斷鋼軌、多次土石流淹沒軌道，以和仁到崇德最嚴重，其中7月颱風來襲而被沖毀的北迴線小清水溪橋西正線，到21日才會恢復通車。台鐵已完成北迴線改線初步評估，改線從和平開始，在和平到崇德間做路線調整，路段約17.8公里，目前擬定3個方向，靠海高架、往內陸挖隧道，或僅局部路段架高，改線前先建明隧道補強。（看完整報導

子宮頸癌篩檢升級 公費HPV檢測2025年開放3年齡適用

國健署明年陸續推出新增篩檢工具及服務，其中包含子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用，衛福部表示，35歲、45歲規定是依據國際指引，台灣特別加開65歲女性族群，主要是因為台灣高齡女性HPV感染率仍高，再加上65歲女性常常認為過去做過抹片，年紀大就不用再檢查，希望透過HPV檢測公費上路，增加篩檢率。另外，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗。（看完整報導

川普提名巴特爾任FBI局長再掀政治風暴 曾任國安官員、高度挺川

美國總統當選人川普11月30日公布聯邦調查局長（FBI）將由44歲的巴特爾出任，巴特爾出身自紐約長島印度裔移民家庭，曾任國會助理、地區檢察官，川普第一任期間獲重用，擔任國安會官員、國家情報總監和國防部長顧問，任期均不長，但獲川普高度信任。這項敏感的人事任命已掀起美國另一波政治風暴，紐時引述一名不具名執法人員的說法，政權轉換就更換聯邦調查局長是極度危險的，美國的長期政策是局長任期與總統選舉週期和政黨政治是分開的。（看完整報導

拜登卸任前首訪非洲 關注抗衡中國鐵路計畫

美國總統拜登1日啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。拜登將特別關注美國支持的一項重大鐵路計畫，這項計畫可將擁有豐富天然資源的剛果民主共和國和尚比亞，以鐵路連接至安哥拉的大西洋港口羅必多，提供貨物出口到西方的快速且有效率路線。剛果民主共和國坐擁大量的銅礦和鈷礦，這些礦物是電池與其它電子產品的關鍵組成要件，中國在當地已扮演重量級角色，這成為美國日益關注的問題，該計畫有利於分散中國對於非洲重要礦產的高度掌控。（看完整報導

科索沃運河爆炸案 當局控塞爾維亞襲擊、歐盟稱恐怖行動

科索沃內政部長斯韋克拉11月30日表示，1條供水給2座主要發電廠的運河發生爆炸，警方已逮捕8人，被捕者大多隸屬於當地塞爾維亞團體「公民保護」，科索沃政府已將它列為恐怖組織，歐盟也譴責這是恐怖行動。科索沃將此案歸咎為鄰國塞爾維亞的「恐怖行動」，塞爾維亞總統武契奇則否認該國與此案有任何關連，抨擊科索沃的指控「毫無根據」。（看完整報導

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡 俄羅斯空襲支援阿塞德政府

敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘利亞總統阿塞德構成多年來最大挑戰。俄羅斯國防部表示，俄國空軍已對敘利亞反抗軍進行打擊，以支援敘利亞軍隊。（看完整報導

2025全球最佳城市 倫敦連10年奪冠台北擠進百大

行銷顧問公司Resonance與市場研究公司益普索合作評選「2025年世界最佳城市」，英國倫敦在270多座城市中連續10年蟬聯冠軍，台北也擠進百大。報告指出，從都市叢林到自然風光，台北有科技製造業，也有令人嚮往的美好生活，此外，台灣社會政策先進，包括成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在在都使台北成為對居民和遊客包容與熱情的環境。（看完整報導

開箱老照片》台灣首座原子爐落成

民國45年，清華大學在台復校，在校長梅貽琦與政府、學界全力推動下，展開原子爐興建計畫，50年4月13日首次達到臨界（即發生核能作用），12月2日正式啟用。這是台灣首座核子反應爐，也是台灣目前唯一仍在運轉的研究用原子爐。但罕為人知的是，這座曾經象徵科學突破的裝置，現已華麗轉身轉為醫療用途，成為癌症醫療的希望之光。（看完整報導

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