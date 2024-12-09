松機貴賓室員工洩山下智久個資 營運商道歉將懲處

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（中央社記者余曉涵台北9日電）日本藝人山下智久今天從松山機場返日，但發生松山機場貴賓室員工將山下智久個資PO在IG限動。松機貴賓室營運商表示，對旅客感到抱歉，將進行調查及懲處這名員工。

山下智久昨天晚間看完周杰倫演唱會後，今天上午從松山機場返回日本，不料松山機場貴賓室員工在自己IG限時動態上PO出山下智久的貴賓室憑證，不只姓氏曝光，還有搭乘航班日期、編號、座位等，此動態也馬上被轉傳至Threads。

負責營運松機貴賓室的高雄空廚副總陳韻謙今天晚間向中央社記者表示，這名員工在上班期間基於自身想法把邀請卡內容放在IG上，對旅客造成的權益損失，公司對旅客感到抱歉，也已經馬上請員工刪除這項貼文及照片。

陳韻謙表示，會針對貴賓室員工在旅客個資保護上重新宣導及進行教育訓練，此員工的行為後續會依照公司規定調查及懲處。

至於是否會開除這名員工，陳韻謙說，應該不至於，這名員工在貴賓室裡年資相對資淺，也還沒有向這名員工進行相關了解，要了解完後才能按照公司辦法提報後續懲處，這也是首次被告知有員工暴露旅客個資。（編輯：管中維）1131209