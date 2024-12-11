吳德榮：入冬最強冷空氣 週末起局部探10度以下

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今晚鋒面接近，北台灣逐漸有局部短暫雨；14日下午起轉乾冷，此波冷空氣為入冬以來最強，14日至16日清晨局部低溫在攝氏10度以下；16日白天起至18日氣溫緩慢回升。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉12.7度、新竹縣關西鎮13.3度、南投縣中寮鄉13.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；今晚起鋒面接近、北台灣逐漸轉為有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；13日下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降、越晚越冷，14日下午起轉乾冷。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，14日至16日清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，也有挑戰首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，16日白天至18日冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。各國模式模擬，下一波仍有強冷空氣，但南下影響的時間、差異很大，強度也還在調整，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1131211