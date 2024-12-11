本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳彥翔縱火害8家人喪命一審判死刑 二審改判無期徒刑
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：入冬最強冷空氣 週末起局部探10度以下

2024/12/11 08:54（12/11 09:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北市板橋區外出民眾穿外套、戴圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
圖為新北市板橋區外出民眾穿外套、戴圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今晚鋒面接近，北台灣逐漸有局部短暫雨；14日下午起轉乾冷，此波冷空氣為入冬以來最強，14日至16日清晨局部低溫在攝氏10度以下；16日白天起至18日氣溫緩慢回升。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉12.7度、新竹縣關西鎮13.3度、南投縣中寮鄉13.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；今晚起鋒面接近、北台灣逐漸轉為有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；13日下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降、越晚越冷，14日下午起轉乾冷。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，14日至16日清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，也有挑戰首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，16日白天至18日冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。各國模式模擬，下一波仍有強冷空氣，但南下影響的時間、差異很大，強度也還在調整，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1131211

#天氣
#冷空氣
#吳德榮
延伸閱讀
上山賞雪怎麼穿？如何避免高山症？4大注意事項一次看零度線到北台灣？氣象署：指1500公尺高空非平地中山美穗疑「熱休克」溺斃浴缸 好發冬季、入浴前須防劇烈溫差「蘋果病」東京流行 疾管署籲孕婦兒童避免前往疫區
吳德榮
苗栗三灣清晨低溫10度 吳德榮：強輻射冷卻加成吳德榮：10日起回溫 14日轉冷局部地區探10度以下
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白天高溫回升 傍晚起東北季風增強大台北轉濕涼
106
更多編輯台推薦新聞：