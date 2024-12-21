台鐵北迴線西小清水溪橋提前通車 假日增14班車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台鐵北迴線小清水溪橋西正線因7月強颱凱米受損沖毀，新建鋼桁架橋今天提前通車，恢復雙線通行，台鐵指出，行車時間減少7至20分鐘，假日恢復14班加班車，若有需求可再增班。

7月強烈颱風凱米侵襲台灣，小清水溪河水暴漲，夾帶大量土石流，沖毀台鐵北迴線西正線小清水溪橋，受損路段災後只能以東正線單線運轉。

台鐵原地改建中路式鋼桁架橋，原訂28日通車，提前今天通車，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等人今天到場視察通車狀況。

卓榮泰以歌曲「西風的話」比喻小清水溪橋重建過程，他說，從起初只能在公路上遠遠看，到今天通車新橋「變高又變壯」，感謝台鐵送給國人新年大禮，明年東正線將於端午節後比照西正線，改建為雙胞胎橋，提供地方運輸需求。

台鐵董事長杜微簡報指出，除了趕工還要提升橋梁韌性，設計符合最新鐵路耐震規範要求，包括單跨40公尺、河道中不落墩、梁底提高85公分等，增加通洪面10%，鋼桁架高度4.05公尺，有助於減輕橋梁重量。

杜微指出，新橋增設水位計和監視設備，至於溪流清淤，從上游到下游都有責任分區，包括花蓮縣府、公路局、台鐵等單位共同執行。

杜微說，0403地震導致花東地質不穩定，分三階段改善，第一階段已完成橋梁復原、野溪及箱涵清淤及監控設備，明年4月將完成北迴線8處阻隔告警。

他指出，第二階段將進行北迴線K51、K48等易致災地點，規劃設置明隧道及土石流防治工程，東小清水溪橋也將於端午節後改建；第三階段委託顧問公司進行改建評估，預計今年底提出初步報告，研議永續計畫的可能性。

台鐵指出，雙線通車後，可恢復假日14車次加班車，運能可提升26％，若有需求還可以增加運量。（編輯：謝雅竹）1131221

台鐵北迴線小清水溪橋西正線因強颱凱米受損沖毀，新建鋼桁架橋21日通車，行政院長卓榮泰（前中）、交通部長陳世凱（前右）等前往視察。中央社記者張祈攝 113年12月21日

7月強颱凱米造成溪流暴漲，沖毀台鐵北迴線小清水溪橋西正線，小清水溪橋21日改建完工通車，小清水溪、石公溪仍持續清淤工程。中央社記者張祈攝 113年12月21日