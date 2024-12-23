苗栗三灣7.3度 吳德榮：27日迎下波冷氣團

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（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今天平地最低溫為苗栗三灣攝氏7.3度。氣象專家吳德榮表示，今天低溫緩升，27至29日另一波冷空氣南下、影響，以「大陸冷氣團」的機率最高；30、31日各地氣溫明顯回升。

根據中央氣象署網站，今天平地最低溫為苗栗縣三灣鄉7.3度、新竹縣峨眉鄉9.9度。

氣象署發布低溫特報，今天清晨至上午新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天南海熱帶性低氣壓的中層雲自西方移入，各地雲量增多，西半部轉有零星飄雨，東半部迎東北風有局部短暫雨；冷空氣漸減弱，低溫緩升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天中層雲向東南逐漸遠離，西半部由北而南先後好轉，東半部仍有局部短暫雨，氣溫續回升；25日天氣明顯回暖，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，26日另一波鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨；27日鋒後強冷空氣南下、氣溫逐漸下降，北台灣越晚越濕冷；28日濕冷轉乾冷，29日各地晴朗、乾冷。

吳德榮提醒，最新歐、美模式模擬顯示，這波冷空氣以「大陸冷氣團」的機率最高，但因強「輻射冷卻」可能創更低的氣溫，模式會繼續微調，應持續觀察。

吳德榮說，30、31日各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定、日夜溫差大；明年元旦另一波「東北季風」南下、冷空氣較弱，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣轉涼。（編輯：謝雅竹）1131223