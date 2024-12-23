民團憂立院通過巴氏量表免評 秀數據指將引搶工戰

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（中央社記者曾以寧台北23日電）近日立院多項法案引爭議，家總等民團今天說，憂心就服法修正案會趁亂通過，逾80歲可免巴氏量表申請外籍看護，非利多而是災難，恐致22.7萬聘外籍看護家庭，將面對53萬健康長者「加碼搶工」。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症二期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力與負擔。

中華民國家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟與台灣社會福利總盟今天發布共同聲明指出，憂心立法院近日大亂鬥，會趁隙通過此修正案，並秀出近10年外籍看護人數變化與新增人數、各縣市聘僱外籍看護人數等數據，表示「這對家庭照顧者不是利多，而是災難」。

聲明稿以4點分析應停止就服法第46條修法的理由，第1，目前80歲以上人口約91萬，扣除4.6萬人住長照機構、27萬人使用居服與日照等長照2.0資源，並有6.5萬人已聘僱外籍看護工；預估修法後，將新增53萬健康長者具備聘僱外籍看工資格。

第2，台灣每年平均僅新增約1萬名外籍看護，開放後恐供不應求。聲明指出，截至去年，全台失能、失智與身心障礙者86萬人中，約1/4聘僱外籍看護；而目前家庭聘僱外籍看護須被看護者經巴氏量表評估，中重度失能者才能聘僱，其中不乏重癱、長期臥床、插管失能者，這些家庭照顧者仰賴外籍看護，才能穩定就業。

第3，健康長者更具搶工優勢。聲明表示，健康長者的照顧工作如備餐、陪伴等，相對更輕鬆；經濟條件較佳者，可能加薪搶人。

第4，現有聘僱外籍看護家庭首當其衝。聲明表示，全國22萬7122個現有中重度失能已聘僱外籍看護家庭，已經是最弱勢、最不穩定的「脆弱人群」；這項新政策將使家庭照顧大亂，提升悲劇風險。

聲明稿表示，沒有配套的修法，將給民眾帶來更大危機不是驚喜、而是驚嚇；呼籲家庭照顧者站出來，打電話給選區立法委員，阻止照顧悲劇。（編輯：陳政偉）1131223