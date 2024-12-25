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車禍顏面變形難進食說話 置換顳顎關節助恢復

2024/12/25 16:07
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（中央社記者曾以寧台北25日電）車禍導致葉姓男子雙側顳顎關節粉碎性骨折，難以吃東西和講話，更因顏面變形自卑。林口長庚專案進口進行全台首例「全人工顳顎關節置換手術」，幫助臉部恢復對稱也能正常咀嚼。

34歲的葉姓男子，5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成顏面變形、牙齒咬合不正及下巴後縮，長期下來，不但無法正常吃東西，人瘦了一大圈，也無法正常講話，影響日常社交，更因容貌改變而嚴重自卑。

診治他的林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，經向衛生福利部申請專案進口葉姓男子所需的「全人工顳顎關節器材」，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。

廖漢聰說，術後3個月病患臉部就恢復對稱，開口功能達到4.5到5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後5年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口癒合良好。

廖漢聰說明，顳顎關節或其周圍結構，常因創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。根據健保署資料統計，台灣約有20%到25%人口患有顳顎關節障礙症候群。

治療方面，廖漢聰表示，通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術治療。

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目前一般常見的關節置換手術，廖漢聰指出，為膝或髖關節置換手術，顳顎關節置換手術其實在國外已有2、30年歷史，過去國內因無廠商代理進口，因此普遍的治療方式是使用自體肋骨移植，但有被吸收及無法預期功能的缺點。

廖漢聰透過新聞稿表示，全人工顳顎關節置換手術適用於因創傷、退化性疾病、纖維化或骨性關節僵硬、或先天性缺損而需要修復者。目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。（編輯：管中維）1131225

#林口長庚
#健保署
#衛福部
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