中度以上失智轉出據點 調查：7成反對、4成自費留

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部長照司明年起調整失智據點補助對象，將中度以上失智者轉至日照等長照服務。失智症協會今天指出，調查顯示，7成民眾反對此新制，且有39%表示會自費留在失智據點。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文接受媒體電訪回應，以國內最新調查推估，目前全台有逾17萬輕度及極輕度失智人口，且持續增加，而失智據點僅500多處，可服務人數僅1萬人上下，量能仍有不足，因此除加強布建外，也重新思考失智據點定位，並已在年初就對外說明這項政策、啟動轉銜。

吳希文指出，依照規定，日照中心須配有醫事人員，提供健康促進、延緩老化相關活動，本就不只有照顧功能，近期提醒地方政府加強督導日照中心落實此角色，且不可因照顧對象失智而拒收；此外，增加權責型失智據點布建，提供日照中心照顧獎勵津貼，盼加強對有情緒症狀失智者的照顧。

長照司日前表示，為調配資源，明年起調整失智據點補助對象，將CDR評估為中度（2分）以上且長照需要等級第4至8級者，轉至日照等長照服務，將不再針對這些個案提供補助，但據點仍可用自身經費持續提供服務。

台灣失智症協會理事長徐文俊今天透過新聞稿表示，協會於近期進行線上意見調查，12天內蒐集21縣市、681筆具名回覆，多數失智家庭都對新制表達了適應上的困難。

調查結果顯示，有73%參與調查者反對失智據點結案條件規定；其中，面對新制的需求和困難包括，有71%希望活動安排以認知促進活動為主，有64%希望參加專為失智者設計的活動，並有51%認為服務轉變帶來很大的適應困難和交通不便。

有39%受訪者指出，若施行新制，會自費使用失智據點服務；26%表示將選擇改用巷弄長照站或是C據點等據點服務；只有27%參與調查者選擇改用日間照顧等長照服務。

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協會指出，若失智者想用自費方式留在失智據點，目各縣市初步規劃每個時段（半天）新台幣300元至560元不等，若以每週上課5個時段計算，1個月將支出將近6000元至1萬1200元，在無長照給支付制度給予補助下，負擔沉重，對已聘外籍看護者來說，更是雪上加霜，恐造成失智者只能留在家或到公園透氣，導致生活品質下降、退化加劇。

協會表示，生活驟變對失智者來說調適不易，且失智據點服務以認知促進服務為主軸，日照中心則以失能照顧為重點。因此建請研議至少放寬中度失智、中度失能（CMS4-6）者的結案條件限制，提供更具彈性的服務選項，並加強政策穩定性，避免影響失智者的社會互動與活動參與。（編輯：管中維）1131225