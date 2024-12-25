加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麥當勞未依性別平等工作法裁處工讀生案 北市勞動局開罰100萬元
首頁 / 生活

中度以上失智轉出據點 調查：7成反對、4成自費留

2024/12/25 19:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部長照司明年起調整失智據點補助對象，將中度以上失智者轉至日照等長照服務。失智症協會今天指出，調查顯示，7成民眾反對此新制，且有39%表示會自費留在失智據點。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文接受媒體電訪回應，以國內最新調查推估，目前全台有逾17萬輕度及極輕度失智人口，且持續增加，而失智據點僅500多處，可服務人數僅1萬人上下，量能仍有不足，因此除加強布建外，也重新思考失智據點定位，並已在年初就對外說明這項政策、啟動轉銜。

吳希文指出，依照規定，日照中心須配有醫事人員，提供健康促進、延緩老化相關活動，本就不只有照顧功能，近期提醒地方政府加強督導日照中心落實此角色，且不可因照顧對象失智而拒收；此外，增加權責型失智據點布建，提供日照中心照顧獎勵津貼，盼加強對有情緒症狀失智者的照顧。

長照司日前表示，為調配資源，明年起調整失智據點補助對象，將CDR評估為中度（2分）以上且長照需要等級第4至8級者，轉至日照等長照服務，將不再針對這些個案提供補助，但據點仍可用自身經費持續提供服務。

台灣失智症協會理事長徐文俊今天透過新聞稿表示，協會於近期進行線上意見調查，12天內蒐集21縣市、681筆具名回覆，多數失智家庭都對新制表達了適應上的困難。

調查結果顯示，有73%參與調查者反對失智據點結案條件規定；其中，面對新制的需求和困難包括，有71%希望活動安排以認知促進活動為主，有64%希望參加專為失智者設計的活動，並有51%認為服務轉變帶來很大的適應困難和交通不便。

有39%受訪者指出，若施行新制，會自費使用失智據點服務；26%表示將選擇改用巷弄長照站或是C據點等據點服務；只有27%參與調查者選擇改用日間照顧等長照服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

協會指出，若失智者想用自費方式留在失智據點，目各縣市初步規劃每個時段（半天）新台幣300元至560元不等，若以每週上課5個時段計算，1個月將支出將近6000元至1萬1200元，在無長照給支付制度給予補助下，負擔沉重，對已聘外籍看護者來說，更是雪上加霜，恐造成失智者只能留在家或到公園透氣，導致生活品質下降、退化加劇。

協會表示，生活驟變對失智者來說調適不易，且失智據點服務以認知促進服務為主軸，日照中心則以失能照顧為重點。因此建請研議至少放寬中度失智、中度失能（CMS4-6）者的結案條件限制，提供更具彈性的服務選項，並加強政策穩定性，避免影響失智者的社會互動與活動參與。（編輯：管中維）1131225

#台灣失智症協會
#吳希文
#協會
#長照
#徐文俊
#衛福部長照司
#失智
吳希文
台中榮總嘉縣鹿滿長照大樓動工 斥5.5億設200床遭指長照集中輕中度失能 衛福部擬推住宿資源獎助
徐文俊
阿茲海默新藥過審可移除類澱粉、減緩病理變化 專家：重大突破
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：