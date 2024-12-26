擔心手術風險 無創高強度聚焦超音波摘子宮肌瘤

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）40多歲韋小姐健檢意外發現子宮肌瘤，後續更長到10公分之大，但擔心開刀風險。台大醫院表示，現在多了無創高強度聚焦超音波，當天可返家，追蹤韋小姐治療後肌瘤縮小、僅剩25%。

子宮肌瘤及肌腺症是女性常見的婦科問題，常造成包含經痛、經血過多等症狀，不僅影響生活品質，甚至導致不孕，台大醫院今天舉辦記者會，分享高強度聚焦超音波治療成果。

韋小姐現身述說經驗，她平常沒有特殊不適症狀，去年健檢才發現肚子裡長了顆5公分子宮肌瘤，今年初追蹤竟已長到7公分，醫師建議拿掉，考慮傳統手術要住院3到5天，加上擔心手術風險，選擇高強度聚焦超音波治療，當天就能返家，最明顯改變是原本肌瘤壓迫到膀胱，手術後，早上起床時常有強烈尿意狀況改善。

台大醫院婦產部主任楊政憲說明，根據統計，有4分之1的女性終其一生會有子宮肌瘤及肌腺症相關問題，肌瘤不明顯者，只需要觀察就即可；過去常會用開刀或藥物治療，如今引進高強度聚焦超音波，提供排斥開刀或用藥無效的病人多一個選擇。

台大醫院影像醫學部醫師莊博涵表示，高強度聚焦超音波治療主要是透過磁振導引來定位、進行即時溫度的監控，再利用超音波探頭把能量聚集在肌瘤上，能量達到攝氏65度以上，去精準消融異常組織，但在治療後需要一段時間才能看出成效，以韋小姐為例，接受治療時肌瘤已長到10公分大小，經半年追蹤，子宮肌瘤縮小到僅剩25%。

莊博涵說，聚焦超音波治療目前建議適用於直徑在3到10公分的肌瘤，一旦肌瘤大小超過10公分以上，由於治療時間會過長，加上治療後也需要時間讓肌瘤慢慢縮小，因此，超出這個範圍，治療效果就不明顯。

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不過，並非所有患者都適用。莊博涵指出，腹部曾開過刀、有疤痕者並不適合此治療方式，且為確定音波能抵達病灶，若術前磁振造影評估效果不佳者，同樣也不適合。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰說明，高強度聚焦超音波治療的最大特色就是無創且可在門診治療，患者無須住院，治療後只須短暫時間觀察，當日下午便可返家休養，有效減少了手術風險，同時大幅提升了治療的便利性和舒適度；目前該療法須自費，一個療程約新台幣20至25萬元左右。（編輯：陳政偉）1131226