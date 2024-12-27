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台中翁跌倒後行為躁動 就醫發現腦部阻塞中風

2024/12/27 09:38（12/27 10:06 更新）
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大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠（圖）指出，70多歲老翁日前在家中無故跌倒，送醫治療返家，未料回家後老翁情緒行為躁動，家屬送到大甲李綜合醫院急診，檢查發現老翁中風，腦部有阻塞。中央社記者趙麗妍攝 113年12月27日
大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠（圖）指出，70多歲老翁日前在家中無故跌倒，送醫治療返家，未料回家後老翁情緒行為躁動，家屬送到大甲李綜合醫院急診，檢查發現老翁中風，腦部有阻塞。中央社記者趙麗妍攝 113年12月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中一名70多歲的老翁日前在家中無故跌倒，送醫治療返家，未料回家後老翁情緒行為躁動，家屬送到大甲李綜合醫院急診，檢查發現老翁中風，腦部有阻塞，住院治療。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，神經內科主治醫師張峻誠表示，患者日前在家中跌倒後，家屬送到其他醫院治療，發現腿部骨裂，沒開刀返家休養，返家後患者情緒驟變、躁動不安，家屬將他送到大甲李綜合醫院急診，經過核磁共振檢查，發現腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

張峻誠指出，一般中風患者常見的症狀是身體半邊麻痺、無法動彈，但是該患者卻行走導致跌倒骨裂，推斷有可能是中風不自知。因一般人無故情緒躁動不安，可能是電解質不足、肝腎功能異常或吃到藥物引起，檢查抽血及詢問家屬皆都沒有異常，因此，便推斷有可能是腦中風。

張峻誠說，經核磁共振檢查，確認患者腦部血管阻塞，安排住院治療，3天療程後，意識逐漸恢復正常也能開口說話。臨床上，腦中風除常見半身不遂的運動障礙、意識不清，精神上也會出現情緒冷漠、躁動不安、記憶喪失等改變。

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張峻誠提到，醫院近來收治中風的患者至少10名，年紀輕的只有50多歲。因罹患高血壓的患者，在冬天低溫時，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，如果平時沒控制，血壓在150毫米汞柱，有可能在天冷時就會飆到170毫米汞柱，容易導致中風。

張峻誠指出，他治療高血壓的患者，在冬天會給患者多半顆或一顆的藥物，每次門診一定要求患者在家量血壓，就是擔心冷天會造成腦中風。依據文獻統計，天冷暴露在低溫的天氣，誘發缺血性腦中風的比率比一般高至少2.9倍。如果天冷又躲被窩不常喝水，容易讓血液黏稠度增加，提高中風的危險。（編輯：謝雅竹）1131227

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠（右）提醒，氣溫驟降讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增。中央社記者趙麗妍攝 113年12月27ㄖ
大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠（右）提醒，氣溫驟降讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增。中央社記者趙麗妍攝 113年12月27ㄖ
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