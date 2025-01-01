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幼兒園推安全教育 消防員入園教防災

2025/1/1 12:17（1/1 12:56 更新）
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教育部補助各縣市政府推動「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，苗栗縣大埔國小附幼邀請消防員入園，宣導認識防災與水域安全。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年1月1日
教育部補助各縣市政府推動「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，苗栗縣大埔國小附幼邀請消防員入園，宣導認識防災與水域安全。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年1月1日
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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部近年鼓勵幼兒園將安全教育融入課程活動，苗栗縣大埔國小附幼邀請消防員入園，帶著救生圈、救生衣等實際器物，讓幼童認識防災和水域安全。

教育部今天發布新聞稿，111學年度起補助各縣市政府推動「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，其中安全議題持續列入項目，到113學年度已核定補助201間幼兒園。

苗栗縣大埔國小附幼推動安全教育融入教保活動課程，透過幼生所處學習、遊玩與生活等環境裡會遇到的安全問題，規劃活動教導孩子自我防護。

為了加深幼童的印象，教師們運用許多教具，教導認識身體、學習人身安全守則、強化自我防護意識，同時還邀請消防員大哥哥，帶來救生圈、救生衣等實際器物，入園宣導認識防災與水域安全。

彰化縣育民非營利幼兒園則將交通安全融入課程，實際帶領幼兒到戶外，練習看交通號誌穿越人行道、安全上下車，搭配在室內的玩具操作及角色扮演，將交通規則潛移默化進幼童心中。

教育部同時也委託靖娟兒童安全文教基金會編製「幼兒園安全教育參考教材」，可上全國教保資訊網下載參考。（編輯：李亨山）1140101

#消防員
#教育部
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