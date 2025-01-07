早安世界》三重建案開挖地基損鄰宅 1屋倒塌、另1屋連夜拆除
三重建案開挖地基損鄰宅 1屋倒塌、另1屋連夜拆除
新北市三重區六張街某工地6日上午9時許開挖地基時，造成鄰宅傾斜龜裂。新北市府隨即協助9戶、22人撤離現場，以及後方公寓住 戶共14戶、38人，並進行灌水及灌漿等緊急應變，同時勒令建商及營造商停工，並各處新台幣9萬元罰鍰。原定拆除嚴重傾斜的190號3樓及頂樓違建，晚間近9時，184號建物突然倒塌，幸無人受傷。市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號，以保障附近住戶安全。（看完整報導）
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
高雄市衛生局6日指出，衛生福利部疾病管制署於1月3日檢出1例中部本土麻疹病例，這名個案於可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市。衛生局公布，個案曾搭乘去年12月28日高鐵160車次第2車廂自左營站往台中站旅客，及去年12月31日高鐵153車次第4車廂自台中站往左營站。衛生局表示，由於麻疹病毒在2個小時內仍有傳染力，因此曾同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。（看完整報導）
本週乾冷轉濕冷 台南以北13縣市防10度低溫
氣象署發布低溫特報，7日早晨台南以北13縣市防攝氏10度以下低溫；天氣到8日偏乾冷，9至12日冷空氣更強、轉濕冷，9、10日北部、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會。氣象署表示，預估13日冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升，但再下一波冷空氣可能16日起影響，後續需再觀察。（看完整報導）
台股上漲639點 台積電大漲50元衝1125元新天價
全球最大規模消費性電子展將在7日開幕，台積電6日股價收1125元，攻上歷史新高，帶動台股開高拉高，尾盤漲點持續擴大，最後收23547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交金額新台幣4064.78億元。（看完整報導）
杜魯道：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁
加拿大總理杜魯道面臨自由黨內部日益龐大異議聲浪之際，他6日召開記者會表示，在執政的自由黨選出下一任黨魁之後，他打算辭去自由黨黨魁和總理職務。杜魯道2015年以43歲超年輕之姿當上總理，政策上走向自由、平等、進步道路，首創內閣性別平權、歡迎難民、推動大麻合法化等，但也造成弊端叢生。執政9年多後，杜魯道政府支持率不到20%，面對黨內壓力只能黯然退場。（看完整報導）
尹錫悅逮捕令到期委託警方接手 韓警稱公文有爭議
韓國高級公職人員犯罪調查處1月3日執行尹錫悅的逮捕令時，與官邸警衛處對峙5個半小時後無功而返。鑒於逮捕令於6日晚間11時到期，公調處要求警方接手執行，然而警察廳國家偵查本部表示，委託逮捕的公文存在法律爭議，逮捕令一事將繼續與公調處協商。同時，尹錫悅律師團向檢方提出告訴，指控公調處處長吳東運、警察廳次長李鎬永等11人上週試圖執行總統的逮捕令。（看完整報導）
綠島監獄受刑人王天佑脫逃 疑天冷自行翻回監獄被逮捕
台東綠島監獄6日下午2時許受刑人王天佑趁管理員進入時，將門反鎖趁隙脫逃。監獄隨即發布通告請鄉民協助搜尋，警方也派出5小隊約20名警力搭海巡巡邏艇趕到綠島協處。晚間獄方發現王天佑藏匿在監獄職員宿舍樓頂附近，柔性勸說後順利逮捕。警方表示，因天冷海風大，王天佑只穿著雨衣、短褲及毛帽，恐難以禦寒，疑因此自行翻牆回監獄。（看完整報導）
保母虐童案被控偽造訪視紀錄 女社工否認犯罪
劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死罪；兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄也遭檢方起訴。台北地院6日開庭，陳女否認造假訪視紀錄，並請法官給3個月整理答辯，陳女指出，檢察官寫了一些她沒做過的事，強調自己沒有造假訪視紀錄。（看完整報導）
台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復
具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜，中華電信6日表示，受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」的一部分，已立即洽請國外海纜船前來修復，海象等各種條件順利的話，可望在1月底前修復。（看完整報導）
金球獎真田廣之「幕府將軍」奪視帝 日本第一人
第82屆金球獎頒獎典禮6日在美國加州比佛利山舉行，日本男星真田廣之以「幕府將軍」拿下電視劇情類最佳男主角獎殊榮，成為第一位獲得這個獎項的日本演員。他在劇中飾演的將軍是以日本「戰國三雄」之一的德川家康為角色原型，當年他在10幾歲閱讀的家康遺訓，成了實現「將日本文化介紹給全世界」夢想的原動力。（看完整報導）
開箱老照片》音樂詩人蕭泰然
2009年1月7日：第28屆行政院文化獎在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮，行政院長劉兆玄頒授獎章給享譽國際樂壇的蕭泰然博士。蕭泰然民國27年元旦出生於高雄，受母親啟蒙學習鋼琴，報考省立師範學院音樂專修科，並在畢業後赴日、美求學，專攻作曲，一生致力於台灣本土音樂融入西方音樂的創作，被譽為「台灣最後的浪漫主義鋼琴詩人」。（看完整報導）
Podcast》突破語言與文化限制進軍國際 BL台劇無可救藥的純愛風潮
2019年5月，立法院三讀通過，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。而早在同婚合法前，台灣第一部BL劇「HIStory 1」就已因為超高瀏覽量，成為首部進軍日本的BL網路劇。本期我們特別探討BL台劇風潮興起的原因。中央社記者深入採訪了BL劇製作人及編劇，了解熱門BL台劇的特別之處與受廣大群眾喜愛的原因。（收聽Podcast）
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- 早安世界》三重建案開挖地基損鄰宅 1屋倒塌、另1屋連夜拆除2025/01/07 07:27
- 2025/01/06 07:02
- 2025/01/05 07:26
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