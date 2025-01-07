加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗三灣低溫4.2度 吳德榮：9日起有雨冷空氣再增強
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界3/300
首頁 / 生活

早安世界》三重建案開挖地基損鄰宅 1屋倒塌、另1屋連夜拆除

2025/1/7 07:27（1/7 07:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三重區六張街一處工地地下室6日上午開挖，造成工地兩側184號、190號建物傾斜的損鄰事件，晚間近9時，184號建物突然倒塌，幸住戶已撤離，無人傷亡。中央社記者張皓安攝 114年1月6日
新北市三重區六張街一處工地地下室6日上午開挖，造成工地兩側184號、190號建物傾斜的損鄰事件，晚間近9時，184號建物突然倒塌，幸住戶已撤離，無人傷亡。中央社記者張皓安攝 114年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

三重建案開挖地基損鄰宅 1屋倒塌、另1屋連夜拆除

新北市三重區六張街某工地6日上午9時許開挖地基時，造成鄰宅傾斜龜裂。新北市府隨即協助9戶、22人撤離現場，以及後方公寓住 戶共14戶、38人，並進行灌水及灌漿等緊急應變，同時勒令建商及營造商停工，並各處新台幣9萬元罰鍰。原定拆除嚴重傾斜的190號3樓及頂樓違建，晚間近9時，184號建物突然倒塌，幸無人受傷。市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號，以保障附近住戶安全。（看完整報導

麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局

高雄市衛生局6日指出，衛生福利部疾病管制署於1月3日檢出1例中部本土麻疹病例，這名個案於可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市。衛生局公布，個案曾搭乘去年12月28日高鐵160車次第2車廂自左營站往台中站旅客，及去年12月31日高鐵153車次第4車廂自台中站往左營站。衛生局表示，由於麻疹病毒在2個小時內仍有傳染力，因此曾同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。（看完整報導

本週乾冷轉濕冷 台南以北13縣市防10度低溫

氣象署發布低溫特報，7日早晨台南以北13縣市防攝氏10度以下低溫；天氣到8日偏乾冷，9至12日冷空氣更強、轉濕冷，9、10日北部、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會。氣象署表示，預估13日冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升，但再下一波冷空氣可能16日起影響，後續需再觀察。（看完整報導

台股上漲639點 台積電大漲50元衝1125元新天價

全球最大規模消費性電子展將在7日開幕，台積電6日股價收1125元，攻上歷史新高，帶動台股開高拉高，尾盤漲點持續擴大，最後收23547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交金額新台幣4064.78億元。（看完整報導

杜魯道：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁

加拿大總理杜魯道面臨自由黨內部日益龐大異議聲浪之際，他6日召開記者會表示，在執政的自由黨選出下一任黨魁之後，他打算辭去自由黨黨魁和總理職務。杜魯道2015年以43歲超年輕之姿當上總理，政策上走向自由、平等、進步道路，首創內閣性別平權、歡迎難民、推動大麻合法化等，但也造成弊端叢生。執政9年多後，杜魯道政府支持率不到20%，面對黨內壓力只能黯然退場。（看完整報導

尹錫悅逮捕令到期委託警方接手 韓警稱公文有爭議

韓國高級公職人員犯罪調查處1月3日執行尹錫悅的逮捕令時，與官邸警衛處對峙5個半小時後無功而返。鑒於逮捕令於6日晚間11時到期，公調處要求警方接手執行，然而警察廳國家偵查本部表示，委託逮捕的公文存在法律爭議，逮捕令一事將繼續與公調處協商。同時，尹錫悅律師團向檢方提出告訴，指控公調處處長吳東運、警察廳次長李鎬永等11人上週試圖執行總統的逮捕令。（看完整報導

綠島監獄受刑人王天佑脫逃 疑天冷自行翻回監獄被逮捕

台東綠島監獄6日下午2時許受刑人王天佑趁管理員進入時，將門反鎖趁隙脫逃。監獄隨即發布通告請鄉民協助搜尋，警方也派出5小隊約20名警力搭海巡巡邏艇趕到綠島協處。晚間獄方發現王天佑藏匿在監獄職員宿舍樓頂附近，柔性勸說後順利逮捕。警方表示，因天冷海風大，王天佑只穿著雨衣、短褲及毛帽，恐難以禦寒，疑因此自行翻牆回監獄。（看完整報導

保母虐童案被控偽造訪視紀錄 女社工否認犯罪

劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死罪；兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄也遭檢方起訴。台北地院6日開庭，陳女否認造假訪視紀錄，並請法官給3個月整理答辯，陳女指出，檢察官寫了一些她沒做過的事，強調自己沒有造假訪視紀錄。（看完整報導

台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復

具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜，中華電信6日表示，受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」的一部分，已立即洽請國外海纜船前來修復，海象等各種條件順利的話，可望在1月底前修復。（看完整報導

金球獎真田廣之「幕府將軍」奪視帝 日本第一人

第82屆金球獎頒獎典禮6日在美國加州比佛利山舉行，日本男星真田廣之以「幕府將軍」拿下電視劇情類最佳男主角獎殊榮，成為第一位獲得這個獎項的日本演員。他在劇中飾演的將軍是以日本「戰國三雄」之一的德川家康為角色原型，當年他在10幾歲閱讀的家康遺訓，成了實現「將日本文化介紹給全世界」夢想的原動力。（看完整報導

開箱老照片》音樂詩人蕭泰然

2009年1月7日：第28屆行政院文化獎在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮，行政院長劉兆玄頒授獎章給享譽國際樂壇的蕭泰然博士。蕭泰然民國27年元旦出生於高雄，受母親啟蒙學習鋼琴，報考省立師範學院音樂專修科，並在畢業後赴日、美求學，專攻作曲，一生致力於台灣本土音樂融入西方音樂的創作，被譽為「台灣最後的浪漫主義鋼琴詩人」。（看完整報導

Podcast》突破語言與文化限制進軍國際 BL台劇無可救藥的純愛風潮

2019年5月，立法院三讀通過，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。而早在同婚合法前，台灣第一部BL劇「HIStory 1」就已因為超高瀏覽量，成為首部進軍日本的BL網路劇。本期我們特別探討BL台劇風潮興起的原因。中央社記者深入採訪了BL劇製作人及編劇，了解熱門BL台劇的特別之處與受廣大群眾喜愛的原因。（收聽Podcast

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨
60
更多編輯台推薦新聞：