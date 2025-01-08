數位學習深耕計畫27校合作 辦論壇促進交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）教育部邀集5個大學聯盟共27校推動「第二期數位學習深耕計畫」，近日在台中舉辦論壇，除了學者演講，還邀請線上學習者與會，與開課單位「相見歡」，串起網路兩端的情誼。

教育部今天發布新聞稿，「第二期數位學習深耕計畫」共有智慧大未來數位學習永續深耕聯盟、醫農藝工聯盟、數位培力終身益學聯盟、國際導向開放線上教育者聯盟、食健幸福聯盟等5聯盟共27校共同執行，於去年（民國113年）12月在台中科技大學舉辦數位學習國際研討會暨開放教育論壇。

為期2天的論壇，有將近200人與會，最特別的是邀請一年修習超過20門課程以上的線上學習者，到現場與開課團隊相見歡。

目前在宜蘭大學進修的陳弘偉，就是受邀的線上學習者之一，他分享，教授推薦教育部「edu磨課師+」平台，上頭有許多資源，他以此預習、複習、延伸學習。尤其是遇到艱深或不熟主題，例如「狹義相對論」，運用磨課師就能重複聆聽到聽懂為止，充分發揮數位學習特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中原大學工業與系統工程學系助理教授余燕薇第一次開設線上課程，就獲得知名線上課程入口網推薦為全球75門必修課程之一。她分享，行政團隊的支援功不可沒，也因為學校制度支持彈性上課，促使她在做完磨課師後繼續發展課程，並通過教育部遠距教學認證。

論壇也邀請各校交流線上學分採認、數位學習制度典範、數位學習國際推展、科技融入線上教學的經驗，同時以跨聯盟的方式呈現的主題展區，吸引許多人到場參觀，瞭解台灣數位教育的發展。（編輯：李亨山）1140108