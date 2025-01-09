加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 生活

修復經費1億多元未到位 高雄老車站仍未對外開放

2025/1/9 18:08（1/9 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
舊高雄火車站（中）為日式帝冠式建築，迄今已有80年歷史，在新高雄車站施工過程中被保留，並規畫為新車站南側通道，不過目前因修復經費尚未到位，暫不對外開放。中央社記者林巧璉攝 114年1月9日
舊高雄火車站（中）為日式帝冠式建築，迄今已有80年歷史，在新高雄車站施工過程中被保留，並規畫為新車站南側通道，不過目前因修復經費尚未到位，暫不對外開放。中央社記者林巧璉攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）台鐵高雄車站去年底舉辦車站廣場及天棚啟用典禮，近日有民眾發現一旁的帝冠式舊高雄車站卻未開放。高雄市文化局表示，修復經費粗估1億多元，台鐵目前未撥付預算。

行政院長卓榮泰等人去年底至高雄車站，啟用車站廣場與天棚，一旁的舊車站在2021年移回原位，也規劃成為新車站南側進出通道。但近日民眾行經保留的舊車站建築立著「尚未開放、請勿擅入」的牌子。

高雄市文化局表示，台鐵公司委託的高雄火車站修復設計案目前已如期完成，因修復工程是在周邊新站體已開放使用的前提下施作，材料運送動線有一定難度，也會增加工程成本，目前總修復經費概估新台幣1億多元，工期約1年半。期待台鐵修復工程經費能夠盡快撥付委託，讓修復工程儘速早日展開。

台鐵表示，去年12月邀集高市府與交通部鐵道局召開研商會議，預計今年2月將依文資法規定向文化資產主管機關申請經費補助，補助款到位後，再交由高市協助辦理修復工程招標及施工作業。

google news透過 Google News追蹤中央社

文化局說明，帝冠式車站於1937年動工，歷時4年於1941年完工，建築體為鋼骨鋼筋混凝土構造，許多特殊材料相當珍貴少見，裝飾也相當精美；但歷經80多年的歲月洗禮及2次遷移已有相當程度損壞。

文化局表示，目前建築表面有多層漆料的覆蓋，需進行建築體全面的剝漆以及手工細緻的修復，特別是站體壁面達7種以上的磁磚陶磚目前均有損壞，且無法有替代品，需開模重新燒製，精美裝飾也需透過手藝精湛的匠師進行修復，目前具此技藝傳統匠師也不多。（編輯：謝雅竹）1140109

卓榮泰
健全健保 擴大住院整合照護服務改公務預算支出卓榮泰核定8年逾800億降低漏水率 同時檢討水價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：