強烈大陸冷氣團籠罩 雙北13縣市低溫探10度以下

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布低溫特報燈號，雙北等13縣市今晚到明晨，低溫探攝氏10度以下。

氣象署發布橙色燈號（非常寒冷）區域，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

氣象署觀測，下午4時30分，新北市石碇氣溫只有8.6度，台北市在國道3號南港路段也降到僅10.3度。

氣象署發布黃色燈號（寒冷）地區，包括：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象署也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署預報，明天水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，較溼冷，其他地區為多雲天氣，屬乾冷。（編輯：龍柏安）1140110