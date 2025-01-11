低溫特報範圍擴大 17縣市氣溫探10度以下
2025/1/11 11:53（1/11 12:04 更新）
（中央社記者汪淑芬台北11日電）中央氣象署今天上午發布最新低溫特報燈號，從原本12縣市擴大至17縣市，低溫探攝氏10度以下。
氣象署說，今天至13日清晨，強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。
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氣象署發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域，包括：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。
黃色燈號（寒冷）區域，包括：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣，有10度以下氣溫的機率，連江縣有6度以下氣溫的機率（連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度）。（編輯：李亨山）1140111
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