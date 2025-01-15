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大陸冷氣團影響 北北基宜等8縣市防10度以下低溫

2025/1/15 10:51（1/15 11:02 更新）
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圖為新北市三重區民眾全身包緊緊，注意保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北15日電）交通部中央氣象署今天發布低溫特報，15日至17日大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷。今天至明晚，北北基宜等8縣市防攝氏10度以下低溫。

氣象署表示，今天上午至明晚新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。（編輯：管中維）1140115

#冷氣團
#低溫
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