挺長照機構失能者尊嚴 衛福部擬拔除鼻胃管計畫

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）據統計，護理之家鼻胃管使用率5成，長照系統脫離鼻胃管，是台灣超高齡社會的大挑戰，衛福部長邱泰源表示，儘速擬定機構拔除鼻胃管計畫，避免生命最後人人戴著「長長的鼻子」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行會議，繼續審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於衛生福利部主管預算。民進黨立委劉建國提到，根據中央健康保險署統計資料顯示，民國112年度全台灣鼻胃管插管人數約21萬人，其中65歲以上比例約64%。

鼻胃管是由口置入，除口腔或腸胃道因素，需為引流短暫留置，一般用於吞嚥困難時提供患者食物、飲水或藥物，口腔中長期放置管路，不僅造成口腔與喉嚨不適，口腔清潔受限，無法享受食物感受，還伴隨患者因外觀有管路導致不自信，也可能出現胃酸順著管子上流，使食道潰瘍等。

劉建國說，移除鼻胃管倡議行之有年，但成效有限，可能與機構方便管理有關。除了醫療協助，長期照護系統人員衛教宣導也相當重要。衛福部應有系統地建立相關教育訓練，研議未來住宿型機構移除鼻胃管獎勵機制，達到長照系統積極移除鼻胃管正，保障失能者自信與尊嚴。

衛福部現行移除鼻胃管獎勵措施僅提供醫療機構，雖急性病患暫時性放置鼻胃管訂有健保給付、拔除無給付，但從民國111年6月起，針對留置鼻胃管3個月以上病人，當醫療團隊成功移除鼻胃管，且患者恢復經口進食能力，每人次獎勵3000點，每年約有1.3萬名病人受惠。

針對移除鼻胃管獎勵措施適用範圍尚未含長照住宿型機構，邱泰源表示，先進國家約30年前開始發現長者鼻胃管造成問題，日本當初推動非常艱辛，投入非常多資源，不僅需要醫療團隊，還需要長照介入，還將營養師納入團隊，教育飲食模式與食材質地改變。

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經過多年努力，日本長照機構住民使用鼻胃管比例低，幾乎可以拔掉鼻胃管，採取餵食，維持咀嚼能力，邱泰源說，在醫療結合長照的時代，台灣必須盡快跟上日本腳步，顧及長輩尊嚴，落實以「人」為中心照顧，將交由長照司主責，將移除鼻胃管設為長照3.0重點，儘速提出計畫。

劉建國原本將衛福部「強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫」預算凍結新台幣500萬元，經過協調，衛福部承諾積極改善長照機構住民鼻胃管使用率，這項計劃最後改凍結100萬元，衛福部須提書面報告，委員會才同意動支。（編輯：陳政偉）1140115