新旅宿 長榮設計六角玻璃帷幕、雲品推日式町屋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）春節前後兩家新品牌旅宿登場。長榮集團在台中新推出的品牌飯店「采．寓halo house」外觀採六角形玻璃帷幕設計，雲品國際在台東推出日式町屋，要讓消費者耳目一新。

長榮酒店日前發布新聞稿，搶攻年輕族群市場，推出全新品牌「采．寓 halo house」，已於21日起試營運。

長榮酒店目前在台北、台中、台南及礁溪，都有桂冠系列飯店，新品牌「采．寓 halo house」位於台中七期的核心地段，擁有130間客房，斜對面是四季皆美的秋紅谷生態公園，距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City都不到5分鐘的路程，讓下榻的賓客可輕鬆享受大自然的靜謐與都市繁華的交融。

「采．寓 halo house」外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部巧妙融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，完美結合藝術與現代建築，為台中再添亮眼特色建築。

「采．寓 halo house」的一樓特別與被譽為全台最美公園咖啡的「卡啡那CAFFAINA」合作，預定試營運住房專案即可享用卡啡那精緻早餐。

雲品國際日前發布新聞稿，參與台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近1年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，2月15日起營運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲品國際表示，台東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」。雲品營運的「台東市北町日式建築宿舍群」建於1939年左右，占地2.1公頃，規劃了7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館施使用，品牌為「寶桑町屋Machiya Posong」。

雲品國際說，獨棟的日式町屋有雙人、4人、6人及至多10人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有高達120坪以上的住宿體驗空間，開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，還加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。（編輯：管中維）1140122