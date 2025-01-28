早安世界》賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前
影片／賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前
27日小年夜，總統賴清德上任後首次發表農曆春節談話，他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。（看完整報導）
除夕國道估9路段壅塞 高公局籲南向下午出發
交通部高公局預估28日除夕，國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均相近，不過南向交通量可達53百萬車公里，會是平日年平均的1.2倍。重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西、國5南向南港系統至頭城等9路段，建議用路人下午出發。（看完整報導）
中國DeepSeek低成本AI模型撼動市場 美日歐科技股重挫
中國人工智慧新創公司DeepSeek推出號稱低成本、高效能、能媲美OpenAI的AI模型。根據產業消息指出，DeepSeek-R1訓練成本約600萬美元，相較Meta訓練Llama 3模型耗費更強大的H100晶片，訓練成本高達數億美元，動搖市場對AI產業「高成本等於高效能」的既有認知。該消息引起日股晶片設備股27日大跌；美股主要指數暴跌，其中AI晶片大廠輝達股價重挫逾16%，市值蒸發近6000億美元；歐洲股市主要指數多收低，投資人轉進化工和食品等防禦型股票。（看完整報導）
台東5.2地震 氣象署：2週內可能有較大規模地震
中央氣象署地震測報中心表示，27日上午發生震央在台東縣的芮氏規模5.2地震，台中以南會對地震有感；根據統計資料顯示，地震數量大致呈現逐日遞減中，27日發生的幾個小區域地震都接近主震南邊，研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。（看完整報導）
遭共諜引誘刺探軍機未回報 前海軍士官長遭汰除
空軍退役上校劉聖恕當共諜吸收軍官遭判20年定讞，民國111年接觸曾姓海軍前士官長刺探軍機，曾男雖未履行但事後也未回報，遭部隊汰除，曾男不服提行政訴訟。高雄高等行政法院認為部隊處分合理、裁定駁回，可上訴。（看完整報導）
英媒：阻影子艦隊切電纜 台灣將中國52權宜船列黑名單
英國「金融時報」27日報導，為約束快速增加、引發全球安全疑慮的「影子艦隊」，台灣已將52艘使用權宜船旗的中國船隻列入黑名單，將追蹤並主動檢查。台灣政府已將這52艘船中的15艘標記構成威脅，因為它們過去一年在台灣領海停留15天以上。（看完整報導）
哥倫比亞同意美軍機遣返移民 川普暫緩關稅制裁
由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普26日矢言以徵收高關稅、實施其他制裁和旅行禁令等報復措施，對哥倫比亞進行打擊。對此，哥倫比亞政府稍後做出讓步，表達願意接受以軍機遣返移民。哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。（看完整報導）
白俄羅斯總統魯卡申柯連任 掌權30載堅定挺俄
白俄總統魯卡申柯26日輕鬆贏得第7個任期，美聯社報導，根據白俄中央選舉委員會深夜發出的聲明，魯卡申柯以近87%的得票率壓倒性勝選，他已31年的在位時間得以延續。難捉摸、獨裁且堅定挺俄的魯卡申柯，將自己塑造為「有話直說的強人」兼「為百姓發聲的總統」。（看完整報導）
中居正廣醜聞引爆富士電視台危機 社長、會長辭職
日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日宣布，社長港浩一與會長嘉納修治將辭職。新社長將由專務清水賢治接任。社長港浩一27日對於公司高層疑似「性朝貢」的餐會表示，「可能有些人不願意或感到不舒服，但無法拒絕還是參加了，應該更仔細確認她們的意願。」（看完整報導）
誰拍下越戰燒夷彈女孩 紀錄片稱非黃公崴美聯社否認
日舞影展首映的紀錄片「特約記者」（The Stringer，暫譯）指控，越戰經典照片「燒夷彈女孩」並非由時任美聯社攝影記者黃公崴所拍攝。美聯社否認這一說法，稱其調查結果顯示，拍攝者就是黃公崴。（看完整報導）
開箱老照片》華信銀行開幕
1992年（民國81年）1月28日，國民黨中央投資公司與國內數家知名企業共同投資的華信銀行，在台北開幕。華信商業銀行為永豐商業銀行的前身，1999年與2000年曾分別獲得《歐元雜誌》、《銀行家雜誌》評選為台灣最佳銀行。總經理盧正昕2000年並獲得美國《商業週刊》評選為亞洲50個最具影響力的「亞洲之星」，是台灣唯一入選的銀行家。（看完整報導）
Podcast》從情報播送到和平之聲 短波讓世界聽見台灣
短波廣播，是最早的國際通訊手段的一種，透過在地球表面與大氣層間反射傳播的短波，將聲音傳遞至世界各地。作為台灣歷史最悠久的國家公共廣播電台，中央廣播公司在20世紀戰爭下成立，經歷台灣戒嚴到民主的漫漫路程。本集我們將帶領聽眾回顧央廣成立將近百年的歷史沿革，從戰時播送情報，到製作多語言節目，央廣如何透過短波讓世界聽見台灣的聲音？收聽本集文化普拉斯，帶您一同穿越短波廣播的黃金年代！（收聽Podcast）
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- 早安世界》賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前2025/01/28 07:33
- 2025/01/27 07:04
- 2025/01/26 07:09
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