移民尊嚴不敵經濟利益 哥倫比亞軟化接受美國條件

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電）美國總統川普和哥倫比亞總統裴卓，為了哥國拒絕美國以軍機載運移民返國，甫互相以關稅針鋒相對。但不到24小時，哥 國態度180大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。

哥國媒體報導，裴卓（Gustavo Petro）一開始態度強硬，不惜和川普硬碰硬，被外界形容「唯一敢和川普說不的拉美國家領袖」。但裴卓此舉卻引起哥國朝野正反論戰，在討論如何應對美國制裁的會議中，也有閣員主張以較溫和的態度和白宮持續保持對話，緩解對立情勢。

至於裴卓口中「保護哥倫比亞移民尊嚴」的高姿態，顯然不敵經濟現實的壓力。

根據「國家報」（EL PAIS）指出，哥倫比亞總出口超過1/4是銷往美國，十分依賴美國市場。其中出口40%是原油，11%是咖啡，另外10.5%是花卉。而光是咖啡1年出口美國就價值20億美元（約新台幣650億元）。

此外，花卉產業受到的影響最大，因為該產業為哥倫比亞提供了20萬個工作機會，其中女性從業人員就占了一半，哥倫比亞預計今年向美國出口4萬5000噸的花卉，價值高達4000萬美元，情人節更是出口的高峰期，如果受到提高關稅影響，損失無法估算。

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「觀察者報」（El Espectador）報導，許多地方政府首長，因為地區經濟收入靠出口美國，因此強烈反對裴卓與美國翻臉，甚至還提議自己組團到華府，表達「裴卓不代表所有哥倫比亞人民」的態度。也紛紛要求裴卓必須冷靜處理和美國的關係，避免緊張情勢升溫，導致哥倫比亞經濟受到更嚴重的影響。

不只在經濟層面，哥倫比亞也一直是美國在拉丁美洲的戰略夥伴，美國政府每年提供6億美元的援助，兩國也共同打擊游擊隊和販毒活動。（編輯：唐佩君）1140127