馬卡道族復名運動30年 青銀協力共寫新篇章

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）馬卡道族復名運動長跑30年，西拉雅釋憲案後撥雲見日。屏東沿山地區馬卡道族青年推動民族認定申請，耆老潘安全去年代表向原民會遞交，跨世代協力共同寫下新篇章。

2022年西拉雅族釋憲案，憲法法庭判決確定原住民身分法部分違憲後，平埔族群回歸台灣原住民族行列的路徑逐漸清晰。

分布在屏東沿山公路一帶的馬卡道族（Makatao）也集結起來，以原住民族委員會平埔族群事務推動小組馬卡道族代表耆老潘安全為總召，凝聚加蚋埔、中林、老埤、赤山、萬金、加匏朗、箕湖、獅頭與餉潭9大聚落，共同籌組「馬卡道族跨部落聯盟」，去年10月在新埤鄉向原民會代表遞交民族認定申請書。

馬卡道青年小組指出，馬卡道族屬於清代「鳳山八社」社群，傳統居住於屏東平原與高屏溪流域一帶。歷史上馬卡道族面臨漢族移民及山區原住民族包夾壓力、被迫遷徙，於清代末年往恆春、花東移動。今日屏東沿山地區、恆春半島與花東均可見馬卡道族部落，成為全台人口最多、分布最廣平埔族群之一。

今年82歲的潘安全，中年時才開啟馬卡道族身分認同探索。他告訴中央社記者，1990年代台灣藍色東港溪保育協會在中林村作文史調查時，才認識「馬卡道族」、「鳳山八社」等名稱；也在此時遙遙想起，年少時因皮膚黝黑，遭同學以譏笑語氣稱「平埔仔」，而拚命以肥皂試圖「洗白」的過往。

潘安全自此慢慢了解平埔族受壓迫歷史，並投入馬卡道族復名運動30年。他曾為爭取正名數次走上街頭、立法院，足跡甚至遠至聯合國日內瓦辦事處。2016年屏東縣政府開辦平埔族群「熟」註記，為平埔族未來認定為原住民作準備，潘安全也立刻申請註記證明。然而推進到民族認定前，又是數年懸宕。

「這條路走到要腳軟了」，潘安全說，本擔心無人接手，還好有群年輕人，像火車頭般帶動馬卡道青年參與公共事務。潘安全彷彿看到當年的自己，因此傾囊相授、帶他們認識各部落，希望他們能了解自己真正的祖先。

潘安全口中的火車頭，包含馬卡道青年小組靈魂人物陳以箴。今年33歲的陳以箴從大學時期就投入社會運動，她說，原以為自己是漢人，以殖民者後代贖罪角色參與原運，卻在調閱戶口謄本後發現自己是平埔族一員，因而感到更有責任或位置，去表述對此社群樣貌的期待。

陳以箴指出，當代台灣原住民16族與待正名的平埔族群，要在中華民國框架下被承認，而非自主運作，已反映著相當程度的妥協。近年原運更多討論是在體制下，爭取更好的生存空間及文化發展空間、如何活得更不受歧視。

然而陳以箴認為，再怎麼爭取，原住民族最終仍不免走向符合中國傳統節慶的生活方式，此時平埔族正名就扮演提醒角色；現在的山地原住民跟平地原住民分類架構，本身就是一套殖民架構，「是需要被挑戰、被推翻的」。

陳以箴與一同在地方耕耘馬卡道文化復振工作的青年張凱霏兩人成立馬卡道青年小組，起初以刺繡調查、課程為主，過程中接觸越來越多年齡在20歲上下的青年，表現出想宣示族群身分的熱切，因而萌生辦理共識營想法。

馬卡道青年小組2023年起連2個夏天舉辦共識營，連帶促成了部落串連。陳以箴說，以往馬卡道青年只有在夜祭前後會在特定時間地點出現；共識營創造時間與空間，讓青年們有機會聚在一起，參與討論會、讀書會，或刺繡課程，找出青年在議題中的著力點，此後「不再是散兵」。

透過共識營連結，馬卡道青年小組成員潘婉如、阮以文等人開始協助將正名運動推進各部落，在潘安全帶領下走進部落，花費數月重新與長輩建立連結，最終青銀協力完成2024年民族認定申請。

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對於復名成功後的下一篇章，這群當代馬卡道族人有各自的盼望。潘安全期盼，再加強族群共識，致力保存傳統文化；潘婉如說，要將長輩傳承的文化持續擦亮，同時積極與政府對話，爭取更多對文化保障的允諾；阮以文說，希望恢復傳統姓名、更專注在族群文化與語言復振等教育發展，並加強與其他原住民族合作交流，推動原住民族整體發展和認同。

陳以箴則希望，祭典能夠完善，大家穿著復振回來的刺繡服飾一同參與夜祭。「就算只有一天也好，可以在這天共同圍圈、跳舞、祭拜，已經是非常美好的畫面了」。（編輯：郭諭儒）1140131