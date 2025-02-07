台南東山迎觀音佛祖回駕 感受「正二媽」民俗魅力

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動，昨晚於白河碧雲寺舉行回駕大典，今天凌晨零時7分起駕，台南市長黃偉哲參與各項儀式，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺。

回駕大典從昨天深夜開始，數千名信眾匯集於碧雲寺，手持「暗八香」或挑「馬草擔」，還有人高舉火把，陪伴「正二媽」下山，回駕東山碧軒寺，隊伍在山間香路中行走，串成長排信仰火炬點亮漆黑山路，相當壯觀。

離開山林道路後，進入東山碧軒寺前，於莿桐崎、竹圍仔及中洲3地，再分別進行具歷史淵源及在地特色的「換香」、「換花」與「換轎」的「三換」習俗。

黃偉哲表示，台南市為文化首都，深具歷史、人文內涵，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」不僅是台南市登錄民俗，更是國家重要民俗，市府全力支持、守護，新的一年剛到來，期盼在「正二媽」庇佑下，所有市民都能有「蛇」有得。

他說，「正二媽」回駕東山後，農曆2月2日到2月10日還有「出巡十八重溪內」，誠摯邀請各地民眾參與，體會東山區民眾虔誠與熱情，也感受台南民間信仰魅力與豐沛生命力。

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台南市文資處提供資料指出，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」迄今已有近200年歷史，每年定時定期舉行，成為東山、白河地區一年一度重要民俗盛會，每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年。

文資處指出，活動於農曆正月初九晚上進行回駕大典，恭送「正二媽」下山，信眾一同行經山林、走過黑夜，迎接黎明與晨光，於正月初十回駕碧軒寺，鑒於歷史性以及獨特地方宗教與文化特色，於2011年獲文化部登錄為「重要民俗」。（編輯：孫承武）1140207