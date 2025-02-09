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寒流影響21縣市低溫特報 苗栗以北探10度以下、10日白天回暖

2025/2/9 18:40（2/9 18:58 更新）
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圖為台北市信義區傍晚溫度略降，外出民眾將手藏入袖口保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）寒流一波波，消防署統計最近8天全台內科OHCA累計達415人，氣象署今天下午發布21縣市低溫特報，苗栗以北防攝氏10度或以下低溫，明天白天回暖，早晚偏冷，未來一週會在11日出現20度以上高溫，日夜溫差大，之後又有鋒面帶來雨勢。

寒流襲台，消防署最新統計，全台昨天獲報內科（非創傷）心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計1至8日共415人，無法判定為低溫影響所致。不過，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣告訴中央社記者，近期急診感受到急性心血管疾病、腦中風送醫人數明顯增加，提醒民眾不要輕忽頭頸部保暖與多喝水的「護心」技巧。

中央氣象署今天下午發布21縣市低溫特報，今晚至明晨寒流影響，除澎湖外，各地天氣非常寒冷。苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，入冬以來已歷經3波寒流，以台北氣象站為例，首波平地最低溫是在除夕達8.3度，第2波是在2月4日清晨達10.3度，這波則是在今天清晨9.1度。

張竣堯進一步說明，這波寒流氣溫並非最低，但因雲層偏厚，全天都在10度左右，整體持續低溫的時間較長，「體感像是待在保冷袋裡」。

張竣堯表示，寒流影響至明天清晨，今晚明晨仍然偏冷，中部以北、宜蘭約10至12度，南部、花東12至14度，局部地區仍會低1、2度；明天白天就會明顯回溫，北部、宜花高溫可回升至17至20度，中南部20至23度，日夜溫差可能達10度。

張竣堯提到，明晚至11日雖然冷空氣減弱，但夜晚清晨輻射冷卻影響，低溫約12至14度，局部仍有約10度低溫；11日白天是未來一週最溫暖的一天，各地高溫約22至25度；12、13日起受水氣、東北季風增強影響，高溫約16至20度，低溫約14至16度。

降雨方面，張竣堯指出，明天水氣再減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島為零星短暫雨，相對穩定的天氣會持續至11日白天，11日晚間起晚間起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨。

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張竣堯說，12日鋒面接近及南方雲系北移、13日鋒面通過及東北季風增強，會是未來一週雨勢最明顯的2天，各地有雨，中南部、台東地區易有較大雨勢；14日東北季風減弱，各地仍有零星短暫雨。

張竣堯提醒，明晚至11日白天馬祖、台中至台南，11日晚至12日金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧，影響能見度。未來一週暫無明顯冷空氣南下，但2月仍然會受北方系統影響，後續是否再有冷空氣，需持續觀察。（編輯：陳清芳）1140209

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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