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台鐵燈會限定台式打拋豬便當 族群融合為靈感

2025/2/11 10:36（2/11 10:51 更新）
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台鐵公司配合2025台灣燈會12日至23日在桃園舉行，以族群融合為靈感在燈會期間推出「桃喜便當-台式打拋豬」限定版。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月11日
台鐵公司配合2025台灣燈會12日至23日在桃園舉行，以族群融合為靈感在燈會期間推出「桃喜便當-台式打拋豬」限定版。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月11日
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）2025台灣燈會明天起至23日在桃園舉行，台鐵公司以族群融合為靈感，燈會期間推出限定「桃喜便當-台式打拋豬」。

台鐵今天發布新聞稿，附業營運處台北餐旅分處特別於燈會期間推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色，讓旅客在品嚐便當的同時，感受台灣燈會「光聚千塘串桃園」的魅力與桃園的人文風情。

台鐵說，桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，這些文化在桃園交織出豐富多元的風貌。台鐵便當以此為靈感，設計出結合東南亞風味與台式元素的「桃喜便當-台式打拋豬」。

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「桃喜便當-台式打拋豬」便當的主食選用香氣四溢的泰國香米，搭配口感鹹香帶點微辣的台式打拋豬，象徵台灣與東南亞文化的融合。另外，還有酥脆美味的泰式蝦餅、濃郁的蝦醬高麗菜、色彩鮮豔的甜椒炒蛋，及營養豐富的鮮香菇炒小豆苗，以豐富的菜色展現桃園的多元性與活力。

「桃喜便當-台式打拋豬」於2025台灣燈會期間限定發售，販售地點為台鐵便當台北站南三門行動餐車、台北2-5號店及板橋店、桃園店，午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣，每個新台幣130元。（編輯：陳政偉）1140211

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