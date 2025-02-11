早安世界》總統召集五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制

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總統召集五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制

總統賴清德10日召集五院在總統府會商國政，總統府秘書長潘孟安會後宣讀3個共同目標，包括建立更密切的溝通平台與合作機制、對外以國防、外交為重中之重以及對內以經濟、民生為優先中的優先，呼籲五院須合作團結。各院談及總預算被刪凍造成窒礙難行，行政院長卓榮泰說，目前政院只能被動提出覆議；立法院長韓國瑜希望政院不要提出覆議，用追加減方式處理；總統則請卓榮泰、韓國瑜協調後續解套因應方式。（看完整報導）

財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高

財政部上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元，較112年增加8.8%，高出預算數5283億元、創新高，連續4年超過預算目標。此外，今年1月稅收實徵淨額創歷年同月新高稅目，包含綜所稅、營業稅、印花稅。財政部指出，綜所稅1月實徵480億元、年增15%，主因盈餘分配所得、薪資所得及利息所得扣繳稅款俱增所致。（看完整報導）

國防部與美簽249億元合約 購3套先進地對空飛彈系統

台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會完成「防空飛彈系統彈藥」的採購案簽約事宜，合約金額約新台幣249億餘元，預計自114年1月14日至119年12月31日履約，6年內籌獲完畢。軍方表示，此為美方售台的3套「國家先進地對空飛彈系統」。（看完整報導）

流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，今年秋冬公費流感疫苗，將依世界衛生組織建議，改接種3價疫苗。現行國內流感疫苗為4價流感疫苗，有助對抗A型H1N1及H3N2，及B型維多利亞株、山形株4種病毒株，但B型山形株從2020年以後已從全世界消失，因此才建議自4價流感疫苗成分中移除，調整為3價流感疫苗。衛福部表示，因應65歲以上人口增加，預估將購買約700萬劑，目前仍在與各地方政府統計確認中。（看完整報導）

元宵節12日全台有雨 一週2波冷空氣先濕冷後乾冷

氣象署表示，12、13日是未來一週降雨最明顯的2天，全台有雨、並有局部較大雨勢。一週會有2波冷空氣，但影響時間都不長。首先是13日一波東北季風南下，影響至14日；第2波於16日南下影響至17日，強度可能在東北季風或大陸冷氣團之間。預估2波冷空氣北部、東北部低溫約12度至14度左右，首波水氣偏多、第2波則偏乾冷。（看完整報導）

台積電1月營收2932億史上次高 首季認列地震損失53億

台積電自結1月營收新台幣2932.88億元，為單月營收歷史次高水準。台積電表示，1月21日以來多次地震，使得一定數量的生產中晶圓受到影響。台積電估計，2025年第1季營收較趨近250億至258億美元展望的低標。初估將於第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣53億元。（看完整報導）

台灣馳援洛杉磯野火 官方民間合捐3300萬元

洛杉磯遭遇史上最嚴重野火災情，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀表示，總統賴清德、副總統蕭美琴第一時間關切野火，並向受到衝擊的家庭表達慰問；駐洛杉磯辦事處聯合「世界台灣商會聯合總會」，共捐出100萬美元，約新台幣3300萬元給洛杉磯的消防單位，協助賑災。展現台灣政府與人民以實際行動參與賑濟救助。（看完整報導）

川普：將宣布對所有進口美國鋼鋁課徵25%關稅

美國總統川普9日表示，將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口。同時川普也再次確認，可能將在11日或12日宣布「對等關稅」，意味一旦美國商品遭到任何國家課徵關稅，該國商品也將遭課關稅。川普說，「如果他們收我們130%，我們卻不收他們任何費用，這是行不通的。」（看完整報導）

宏都拉斯11月底大選 多位在野參選人支持與台灣復交

宏都拉斯今年11月底將舉行總統大選，其中在野2大政黨「自由黨」參選人，也是前副總統納斯拉亞發表政見，希望與台灣重建外交關係，指出和台灣恢復邦交，將會強化和美國的關係，更提升宏都拉斯的國際地位。納斯拉強調，雖然和台灣復交，中國將會以「世界最大的市場」身分，報復打擊宏都拉斯，但宏都拉斯有能力養活自己。（看完整報導）

日本大雪釀4死53傷 福島山區雪崩百人一度受困

日本多地遭遇本季入冬最強寒流下大雪，福島縣山區10日晨發生雪崩，一度造成約160人受困。受到本月4日起一連串大雪影響，截至今天上午9時，4區共4人死亡，14個地方53人輕重傷。4區包括山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣。而持續降下大雪的東北地區，也相繼發生疑為屋頂積雪掉落而引發的事故。（看完整報導）

開箱老照片》旅美物理學家袁家騮

袁家騮是清末重臣袁世凱的孫子，自幼在河南安陽鄉下生活，二戰後，他在美國國家科學實驗室取得重大成就，證明宇宙強子共振存在，轟動了全世界。民國71年袁家騮向中研院院長錢思亮建議，政府應興建同步輻射加速器，73年1月，行政院通過「同步輻射研究中心興建計畫書」，在新竹科學園內建造同輻中心，以帶動台灣基礎科學尖端科技發展。（看完整報導）

Podcast》「家庭美術館」計畫推出新書 解謎藝術家顧福生

顧福生1935年生於上海，1948年隨父親顧祝同將軍遷台，是台灣現代美術的重要代表。他忠於自我，不跟隨主流，反而專注於人體繪畫，以變形的身體、無頭的人，來表現內在的孤獨與掙扎。本集我們邀請撰寫「人體．變奏．顧福生」的作者吳垠慧，與我們分享他對台灣美術界的觀察，並深入探討她撰寫的重量級新書「人體．變奏．顧福生」，帶領大家認識台灣美術史的重要人物顧福生。（收聽Podcast）

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