日本大雪釀4死53傷 福島山區雪崩百人一度受困

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本多地遭遇本季入冬最強寒流下大雪，福島縣山區今晨發生雪崩，一度造成約160人受困。受到本月4日起一連串大雪影響，截至今天上午9時，4區共4人死亡，14個地方53人輕重傷。

「朝日新聞」報導，日本政府總務省消防廳統計出上述傷亡人數。這4個地區為山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣。

而持續降下大雪的東北地區，相繼發生疑為屋頂積雪掉落而引發的事故。

山形縣飯豐町高峰地區，有人發現1名60多歲男子本月8日被埋在屋簷下的雪之中，後來宣告不治。當地消防單位指出，死者近處放著鏟雪機器，因此當地警方長井警察署懷疑這起事件跟大雪有關。

山形縣最上町1名66歲男子同天被妻子發現倒在住家屋簷下，且上半身被雪埋住。他雖送醫治療但因傷勢過重目前昏迷不醒。新庄警察署表示，當時這名男子獨自在住家四周除雪，他倒臥處上方的屋頂殘留著約80公分厚積雪的痕跡。

同樣在山形縣，村山市1名8旬老婦同天在除雪時遭遇落雪，導致左大腿骨折，傷勢嚴重；另外，福島縣本月8日有人發現1名77歲女性倒在住家屋簷下，且下半身被雪埋住，現場附近則有鏟子。會津若松警察署研判，她恐是被落雪或崩塌的雪埋住。

福島放送（KFB）報導，福島縣政府表示，福島縣土湯溫泉町的縣道本宮土湯溫泉線，今天清晨4時左右發生雪崩，導致縣道附近的野地溫泉地區，2間溫泉住宿設施聯外道路一度被阻斷。

而2間溫泉住宿設施共有約160人，未傳出有人受傷，當時仍可使用水電、瓦斯。福島縣府今天上午已搶通2處住宿設施的聯外道路。

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「朝日新聞」報導，氣象廳說明，高氣壓今天將往東海移動，日本附近的冬季氣壓分布預計消退，不過東北地區、北陸地區等地區，到明天仍可能斷斷續續地下雪，民眾仍需要持續留意天氣與交通狀況。

氣象廳表示，多地截至今天上午6時前，觀測到的積雪量為青森縣酸湯地區416公分、新潟縣津南町津南地區318公分，新潟縣魚沼市守門地區317公分、山形縣西川町與大藏村肘折地區312公分。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140210