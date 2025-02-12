客發中心攜手台灣文獻館 盼加深文物研究

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（中央社記者張雄風台北12日電）客委會客發中心今天與台灣文獻館簽署合作協議書，期許能有效運用雙方資源，對文物或史料進行更深入研究，也能豐富客家學術相關研究。

客家委員會客家文化發展中心發布新聞稿表示，為有更多合作夥伴以提升台灣文獻史料與客家研究及展示推廣，今天由客發中心主任何金樑及台灣文獻館館長黃宏森代表雙方簽署合作協議書。

何金樑表示，期待藉由合作協議書簽署，能有效運用雙方資源及網絡，豐富客家學術相關研究。

黃宏森表示，過往已和客發中心合作辦理展示以及土地申告書研究，簽訂合作協議書後雙方可就展覽或是文獻館文物和史料進行更深入研究，提升並發揮台灣文獻史料與客家文化研究。

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黃宏森提到，今年度將以辦理「古文書的多元價值與應用－第11屆台灣古文書與歷史研究學術研討會」等為優先合作模式。

客發中心表示，近年與日本國立民族學博物館、國立聯合大學、國立台灣歷史博物館及財團法人北港朝天宮等單位簽署合作協定，且獲得豐碩成果。（編輯：張雅淨）1140212