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健保署推偏鄉資源整合照護計畫 讓民眾在地就醫

2025/2/12 17:09（2/12 17:21 更新）
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衛福部健保署12日在彰化基督教醫院舉辦「113年度提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」成果發表會，健保署中區業務組組長丁增輝（右2）、彰化縣衛生局長葉彥伯（左2）及彰基總院長陳穆寬（中）等人出席。（彰化基督教醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月12日
衛福部健保署12日在彰化基督教醫院舉辦「113年度提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」成果發表會，健保署中區業務組組長丁增輝（右2）、彰化縣衛生局長葉彥伯（左2）及彰基總院長陳穆寬（中）等人出席。（彰化基督教醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月12日
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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）衛福部中央健保署推動提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫，今天在彰基舉辦期末成果發表會，健保署說，在地醫療能跟醫學中心或區域醫院、診所整合，讓民眾留在當地就醫。

衛生福利部中央健康保險署上午在彰化基督教醫院國際培訓中心，舉辦「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」成果發表會，出席的有健保署中區業務組長丁增輝、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基總院長陳穆寬。

彰基醫院發布新聞指出，丁增輝致詞時強調，所推動的計畫就是讓在地醫療能跟醫學中心或區域醫院、診所整合，讓在地民眾留在當地就醫，不用生病就馬上跑台中，在大彰化地區也可得到很好的在地醫療。

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彰基說明，計畫成果包括整合醫療資源，強化轉診機制、強化慢性病管理、推動遠距醫療與專科支援、深化社區健康教育以及強化婦幼醫療照護。

與會專家一致認為，計畫為偏鄉醫療發展奠定良好基礎，健保署未來將持續擴大計畫範圍，推動創新醫療服務，落實「醫療平權」，確保偏鄉居民享有公平且高品質醫療照護。（編輯：謝雅竹）1140212

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