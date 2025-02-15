矽谷黑客松取經 台灣文組生體驗美式AI教育

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）台灣羅東高中學生近日赴矽谷交流，在Google園區參與美國學生帶領的黑客松，學習短時間內打造AI機器人。Uber講師以三張卡通「哆啦A夢」、「芝麻開門」、「樂高積木」詮釋抽象的AI概念，令學生印象深刻。

2月中旬，加州矽谷Google總部園區裡的多功能空間，湧入上百位學生和家長，放眼望去，5成為印度裔、3成為亞裔、另外2成是美國當地和拉丁裔臉孔。一場以高中生為主的黑客松（Hackathon）正式展開，場內座無虛席，連門口都寸步難行。

來自台灣羅東高中的近20名學生，以文組生為主，參與這場以AI機器人為主題的創意發想活動。

源自矽谷的黑客松創作形式，讓大家分成小組參賽，每一組都有來自各族裔、各學科領域的學生，必須在短時間內針對主題快速構思，完成指定專案。

叫車平台Uber的數據平台主管傑克（Jack）面對不同年齡層的學生，透過「哆啦A夢」、「芝麻開門」、「樂高積木」三張圖，詮釋AI這個對小朋友而言較為抽象的概念。

他解釋，「哆啦A夢」就有如現今的聊天機器人，「你提出要求，它給你答案」，但是必須給出正確的「提示詞」（Prompt），才能正確開啟AI芝麻大門；在瞭解不同的AI工具組成後，5歲的小朋友也可能提前挑戰12歲的任務，成為進階樂高玩家。

隨後，在美國高中生帶領下，學生們分組創建各種形式的AI機器人。

首次參與黑客松的台灣學生皮宇宏表示，與美國當地學生討論時，文化差異帶來衝擊；台灣學生注重效率，討論一開始便直接針對目標發表看法，而外國學生的思考方式較為跳躍，會先從動漫等話題聊起，話題延伸較廣，「但最終還是達成目標。」

皮宇宏說，身為文組生較少使用AI工具，但也會想嘗試讓AI幫忙自己完成某些任務，只是大部分時間都是自己探索，很驚艷美國學生還可以到Google學習AI。

另一名同學王馨伶亦有同感，她說，透過這場黑客松可以看出，當地學生對AI已具備一定程度的知識，而非初學者，應該在學校或日常生活中經常接觸並應用AI。她對矽谷豐富的校內與校外資源印象深刻。

方佑心則說，台灣校園內也有類似的工作坊，但美國課外大型學習活動更加蓬勃，另外，美國學生在專案執行上的創意和執行力值得學習。

多位美國高中生則告訴記者，美國校園在許多專案中要求學生使用AI，並廣泛運用「提示詞」獲得最有效的協助，「這項技巧十分重要」。

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除黑客松外，羅東高中學生團這次也到聖荷西（San Jose）和森尼韋爾（Sunnyvale）市政府和當地政要面對面交流，感受加州各地政府對多元化和環境議題的重視。

加州森尼韋爾市議員錫利瓦桑（Murali Srinivasan）向記者表示，美國學生從小就要參與城市計畫，很開心看見台灣學生參觀市政廳時，能夠對當地手語服務、城市交通等議題提出見解，對加州未來城市發展提供值得參考的想法。（編輯：陳慧萍）1140215

台灣羅東高中學生訪問矽谷，皮宇宏（左起）、王馨伶、方佑心對美國豐沛的AI教學資源印象深刻。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月15日