加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

20日各地高溫達20度 21日起轉雨階梯式降溫

2025/2/19 18:15（2/19 18:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市中正區民眾穿雨衣騎腳踏車。（中央社檔案照片）
圖為台北市中正區民眾穿雨衣騎腳踏車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，明天各地高溫達攝氏20度以上，21日至24日東北季風及大陸冷氣團接力，呈階梯式降溫，23日晚至24日晨最冷，平地低溫探11度；21日至23日水氣偏多，北、東北部防較大雨勢。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天為偏東風至東南風，東半部有局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨；各地氣溫持續回升、但早晚偏涼，低溫約13至17度，高溫部分，西半部約23至25度，東半部21、22度。

林定宜提到，明晚至21日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機會。

林定宜表示，21日起氣溫呈階梯式下降。21日鋒面通過及東北季風增強、22日影響，北部及東北部轉涼；23日大陸冷氣團接力南下、24日影響，預估最冷的時間點是23日晚至24日晨，西半部、東北部低溫約11至13度，花東14、15度，局部地區可能更低一些；25日冷氣團減弱，氣溫略為回升。

林定宜指出，21日至23日水氣偏多，桃園以北、東半部、中部山區降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要留意有局部較大雨勢。

林定宜說，24日冷氣團影響，以迎風面降雨為主，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨；25日水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜提到，26日華南雲雨區東移，降雨範圍略為擴大，北部及東北部地區有局部短暫雨，花東地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

google news透過 Google News追蹤中央社

林定宜提醒，今晚明晨中南部地區及20日晚至21日清晨桃園至台南地區易有局部低雲或霧，影響能見度。

至於未來一週水氣偏多，是否有響起春雷的機會，林定宜說，目前資料顯示27、28日雲系對流較旺盛，會持續觀察。（編輯：李亨山）1140219

延伸閱讀
類流感腹瀉就診人次降仍創5年新高 增購流感疫苗20日起供11類人接種九族文化村八重櫻滿開 清境農場櫻花陸續綻放瞬間風勢減弱 台灣燈會卡比獸燈組恢復展出流感防疫勿鬆懈 醫：下波疫情恐和COVID-19一起來
林定宜
元宵節12日全台有雨 一週2波冷空氣北部低溫12度桃園以北、東半部6日局部短暫雨 7日再轉冷週末低溫探7度
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：下波冷空氣21日南下 25日回暖至月底
24
更多編輯台推薦新聞：